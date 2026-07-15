Alexis Mac Allister ma ciekawe pochodzenie! Korzenie argentyńskiego piłkarza zaskakują

Alexis Mac Allister to jedna z najważniejszych postaci w reprezentacji Argentyny. Środkowy pomocnik świetnie reguluje tempo gry mistrzów świata, walcząc o panowanie w środku pola. 27-letni gwiazdor Liverpoolu występuje w angielskiej Premier League. Ma szkocko brzmiące nazwisko, ale urodził się i wychowywał w Argentynie (w Santa Rosa).

Alexis Mac Allister ma szkockie i irlandzkie korzenie

Alexis Mac Allister ma głównie szkockie i irlandzkie korzenie z domieszką włoskiej krwi. Sam piłkarz wielokrotnie podkreślał, że jego rodzina utożsamia się przede wszystkim z korzeniami irlandzkimi. Przodek piłkarza, Joseph McAllister, wyemigrował w 1865 roku z nadmorskiej miejscowości Donabate (hrabstwo Dublin) do Argentyny, aby zająć się tam rolnictwem. Na miejscu nazwisko zmodyfikowano na „Mac Allister”, by ułatwić wymowę lokalnym mieszkańcom.

Nazwisko rodowe piłkarza wywodzi się bezpośrednio ze Szkocji. Kilka pokoleń przed emigracją do Ameryki Południowej (w XVIII wieku), protoplasta rodu, Charles McAllister, przeniósł się ze szkockiego miasteczka Tarbert do Irlandii, gdzie ożenił się z katoliczką i zmienił wyznanie.

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Alexis Mac Allister posiada również domieszkę krwi włoskiej. Pochodzi ona od strony jego babci ze strony matki, której rodzina wywodzi się z miejscowości Belmonte del Sannio w regionie Molise.

Dzięki takiemu pochodzeniu, mimo gry dla reprezentacji Argentyny, pomocnik Liverpoolu wyróżnia się w zespole jasną karnacją i rudawym odcieniem włosów, przez co w ojczyźnie oraz w rodzinie przylgnął do niego i jego ojca pseudonim "Colo" (skrót od colorado – rudy).

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