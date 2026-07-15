Hiszpania w euforii, a Paryż groźny nocą. Mnóstwo zatrzymanych na ulicach po klęsce Francji

Półfinałowe starcie Hiszpanii z Francją na MŚ 2026 zakończyło się niespodziewanym triumfem jednych i dramatyczną klęską drugich, wywołując skrajne emocje.

Podczas gdy hiszpańskie media świętują "deklasację" rywala, a nawet król oszalał ze szczęścia, we Francji zawrzało po bolesnej porażce.

Dowiedz się, dlaczego klęska Francji 0:2 wywołała potężne starcia na ulicach Paryża, skutkując ponad 140 zatrzymaniami i regularną bitwą z policją.

Hiszpański szturm na Bastylię. Nawet król oszalał ze szczęścia

Hiszpańskie media nie posiadają się z radości po historycznym zwycięstwie swojej reprezentacji nad odwiecznym rywalem. Dziennikarze prześcigają się w komplementach, a nagłówki krzyczą o dominacji.

- "Deklasacja", "Miazga", "Lekcja dla świata" – pieją z zachwytu hiszpańscy komentatorzy, określając mecz mianem "szturmu na Bastylię".

- Hiszpania deklasuje Francję i powalczy o drugie mistrzostwo świata - pisze z dumą kataloński "Sport".

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Powody do dumy miał nawet król Hiszpanii Filip VI. Monarcha oglądał mecz wspólnie z królową Letycją i córkami – księżniczką Eleonorą i infantką Zofią. Po końcowym gwizdku cała rodzina królewska oszalała ze szczęścia, celebrując awans do finału mistrzostw świata.

Piekło na Polach Elizejskich. Ponad 140 osób w rękach policji

Zupełnie inne nastroje panowały w stolicy Francji. Rozgoryczeni porażką kibice wyszli na ulice, a ich frustracja szybko przerodziła się starcia z policją. Jak poinformowała agencja AFP, po meczu w samej aglomeracji paryskiej zatrzymano aż 141 osób.

Zatrzymania są głównie związane z „użyciem petard hukowych przeciwko siłom porządkowym i służbom ratunkowym” – sprecyzowano w oficjalnym komunikacie.

Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak skala niepokojów była ogromna. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku tej samej nocy aresztowano 175 osób. Porządku na ulicach w ostatnich dniach pilnowało około 7 tysięcy policjantów i żandarmów, co i tak nie zapobiegło wybuchowi furii.

HISZPANIA NOKAUTUJE FRANCJĘ! W PARYŻU MNÓSTWO ZATRZYMANYCH