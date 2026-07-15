Rewolucja we Francji po mundialu! To on zastąpi Didiera Deschampsa. "Nadchodzi nowa era"

Mundial 2026. Francja przegrywa półfinał z Hiszpanią, Didier Deschamps odchodzi

Didier Deschamps to najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii reprezentacji Francji. Pod jego wodzą "Trójkolorowi" zdobyli mistrzostwo świata w 2018 roku, wicemistrzostwo Europy dwa lata wcześniej i srebrny medal na mundialu 2022. Wydawało się, że podczas obecnych MŚ Francja także sięgnie po złoto, bo do etapu półfinałów była najlepszą drużyną w turnieju. Trafili jednak na perfekcyjnych Hiszpanów, który pokonali w 1/2 finału "Trójkolorowych" 2:0, będąc zespołem zespołem znacznie lepszym od rywali. Przed drużyną Didiera Deschampsa jest jeszcze "mecz pocieszenia", czyli pojedynek o 3. miejsce z przegranym w spotkaniu Anglia - Argentyna. Po zakończeniu mundialu legendarny szkoleniowiec, który jest selekcjonerem reprezentacji Francji od 2012 roku, odchodzi z drużyny. Wiadomo już, że jego następcą zostanie inna ikona francuskiego futbolu - Zinedine Zidane.

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Obecny selekcjoner już półtora roku temu - w rozmowie z telewizją TF1 - zapowiedział, że po mistrzostwach świata rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie, odejdzie ze stanowiska.

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W 2026 roku to będzie koniec. Spędziłem ten czas z tym samym pragnieniem i pasją, by utrzymać Francję na najwyższym poziomie, ale 2026 rok to bardzo dobry (żeby skończyć przygodę z reprezentacją - red.). Każdy powinien być gotów powiedzieć: stop, jest później życie. Najważniejsze jest, aby Francja pozostała na szczycie, tak jak było to przez wiele lat

- podkreślił Didier Deschamps. Tuż po ostatnim gwiazdku arbitra w meczu Francja - Hiszpania znakomicie orientujący się w kulisach wielkiej piłki dziennikarz Fabrizio Romano zapowiedział, że "nadchodzi nowa era w reprezentacji Francji". Selekcjonerem "Trójkolorowych" ma być Zinedine Zidane, o czym mówiono już od kilku dobrych miesięcy. "Zizou" to dobry znajomy Deschampsa z czasów kariery piłkarskiej. Panowie razem wygrywali mundial w 1998 roku i mistrzostwa Europy dwa lata później.

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