Ohydne zachowanie przed meczem Anglia - Argentyna! To już przegięcie

Ohydne praktyki przed meczem Anglia - Argentyna

Przed meczem Francja - Hiszpania lekkim faworytem wydawali się znakomicie grający przez cały mundial "Trójkolorowi". Boiskowa rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała przewidywania ekspertów. Gracze "Furia Roja" znakomicie zneutralizowali siłę Francuzów. Wielkie gwiazdy, takie jak: Kylian Mbappe, Michael Olise czy Ousmane Dembele, przypominali dzieci we mgle. Ostatecznie Hiszpania wygrała 2:0 po golach Mikeala Oyarzabala z rzutu karnego i Pedro Porro. Tuż po tym meczu uaktywnili się fani reprezentacji Argentyny, którzy liczą na to, że ich pupile zagrają w finale MŚ z Hiszpanią. Niestety zachowanie części kibiców przekroczyło wszelkie granice. Posunęli się oni do ohydnych praktyk.

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Kibice przed spotkaniem Anglia - Argentyna posunęli się za daleko

Zamiast skupić się na wspieraniu swojej reprezentacji zgromadzeni w Atlancie fani "Albicelestes" drwili z "Trójkolorowych". Wszystko byłoby w porządku, ale część z kibiców posunęła się zdecydowanie za daleko. - Minuta ciszy dla Francji, która umarła - taki okrzyk wydobywał się z ich gardeł. Po chwili zapowiedzianej ciszy Argentyńczycy wybuchli śmiechem i zaintonowali inne przyśpiewki. Oczywiście nie zabrakło także zaczepek w kierunku Anglii, która jest rywalem Argentyny w walce o finał mundialu. Pojawiły się też transparenty odnoszące się do angielsko-argentyńskiego sporu o Falklandy (Malwiny). Wnoszenie tego typu "gadżetów" na mecz Anglia - Argentyna będzie zakazane.

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Przypomnijmy, że Synowie Albionu w drodze do półfinału pokonali Chorwację i Panamę, zremisowali z Ghaną (wszystkie trzy mecze rozegrano w fazie grupowej), wygrali z DR Konga 2:1, Meksykiem 3:2 i po dogrywce Norwegią 2:1 (w fazie pucharowej). Z kolei Argentyna w grupie odniosła komplet zwycięstw, odprawiając Algierię, Jordanię i Austrię. W 1/16 finału MŚ "Albicelestes" pokonali Republikę Zielonego Przylądka 3:2 (po dogrywce), w 1/8 - Egipt (również 3:2, ale bez dogrywki), a w 1/4 - Szwajcarię 3:1 (po dogrywce).

W galerii prezentujemy zdjęcia z meczu Argentyna - Szwajcaria

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