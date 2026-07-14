Francja - Hiszpania (14.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-14 22:57

Francja i Hiszpania mierzą się 14 lipca w półfinale Mundialu 2026, walcząc o miejsce w meczu o mistrzostwo świata. Rywalizacja trwa, a kibice z uwagą obserwują poczynania obu reprezentacji w drodze po kolejne bramki. Jeśli chcesz wiedzieć, kto ma przewagę na boisku, sprawdź aktualne statystyki meczu dostępne poniżej. Te dane liczbowe najlepiej oddają to, jak w tej chwili wygląda sytuacja w tym pojedynku.

Puchar Świata FIFA obok powiewających flag Francji i Hiszpanii. O meczu Mundialu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-Spain (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Francja - Hiszpania

  • Francja [0:2] Hiszpania

Francja - Hiszpania - STATYSTYKI

StatystykaFrancjaHiszpania
Bramki02
Kto strzelił-

Mikel Oyarzabal (22')

Pedro Porro (58')

Liczba kartek21
Kartki żółte

Adrien Rabiot (9')

Kylian Mbappé (86')

Marc Cucurella (31')

Kartki czerwone--
Zmiany

William Saliba (30')

Adrien Rabiot (45')

Bradley Barcola (57')

Lucas Digne (72')

Michael Olise (72')

Mikel Oyarzabal (74')

Daniel Olmo Carvajal (78')

Fabián Ruiz (78')

Pedro Porro (84')

Alejandro Baena Rodríguez (84')

Strzały celne22
Strzały niecelne45
Wszystkie strzały810
Strzały zablokowane23
Strzały z pola karnego25
Strzały spoza pola karnego55
Faule1112
Rzuty rożne71
Spalone45
Posiadanie piłki55%45%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania464488
Celne podania387418
Skuteczność podań0%0%
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Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Bradley Barcola (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Brice Samba (bramkarz)
  • Robin Risser (bramkarz)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Désiré Doué (napastnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pau Cubarsí (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Rodri (pomocnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Lamine Yamal (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Alex Baena (pomocnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Joan García (bramkarz)
  • Marc Pubill (obrońca)
  • Eric García (obrońca)
  • Marcos Llorente (pomocnik)
  • Alejandro Grimaldo (obrońca)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Pablo Gavi (pomocnik)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Pedri (pomocnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
  • Yéremy Pino (pomocnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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