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Wynik meczu Francja - Hiszpania
- Francja [0:2] Hiszpania
Francja - Hiszpania - STATYSTYKI
|Statystyka
|Francja
|Hiszpania
|Bramki
|0
|2
|Kto strzelił
|-
Mikel Oyarzabal (22')
Pedro Porro (58')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
Adrien Rabiot (9')
Kylian Mbappé (86')
Marc Cucurella (31')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
William Saliba (30')
Adrien Rabiot (45')
Bradley Barcola (57')
Lucas Digne (72')
Michael Olise (72')
Mikel Oyarzabal (74')
Daniel Olmo Carvajal (78')
Fabián Ruiz (78')
Pedro Porro (84')
Alejandro Baena Rodríguez (84')
|Strzały celne
|2
|2
|Strzały niecelne
|4
|5
|Wszystkie strzały
|8
|10
|Strzały zablokowane
|2
|3
|Strzały z pola karnego
|2
|5
|Strzały spoza pola karnego
|5
|5
|Faule
|11
|12
|Rzuty rożne
|7
|1
|Spalone
|4
|5
|Posiadanie piłki
|55%
|45%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|464
|488
|Celne podania
|387
|418
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Bradley Barcola (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Brice Samba (bramkarz)
- Robin Risser (bramkarz)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- Malo Gusto (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Manu Koné (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Désiré Doué (napastnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pau Cubarsí (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Rodri (pomocnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Lamine Yamal (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Alex Baena (pomocnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Joan García (bramkarz)
- Marc Pubill (obrońca)
- Eric García (obrońca)
- Marcos Llorente (pomocnik)
- Alejandro Grimaldo (obrońca)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Pablo Gavi (pomocnik)
- Nico Williams (napastnik)
- Pedri (pomocnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)
- Yéremy Pino (pomocnik)