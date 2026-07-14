Kylian Mbappe będzie najlepszy w historii mundialu? Alain Boghossian wprost o kapitanie Francji [ROZMOWA SE]

Były mistrz świata Alain Boghossian bezkompromisowo analizuje przebieg mundialu, wskazując na przewidywalność wyników i siłę Francji.

Podkreśla fenomen Kyliana Mbappe, prognozując, że kapitan ma potencjał, by stać się najlepszym strzelcem w historii mistrzostw.

Odkryj, dlaczego zdaniem eksperta Mbappe zdetronizuje Messiego w wyścigu po historyczny rekord i czy "Trójkolorowi" sięgną po złoto.

„Super Express”: - Mundial wchodzi w decydującą fazę. Czy jakiś wynik pana zaskoczył?

Alain Boghossian (były reprezentant Francji, uczestnik MŚ 1998 i 2002): - Szczerze, to nie. Może poza kilkoma wynikami są to bardzo przewidywalne mistrzostwa. W pierwszej czwórce nie ma żadnej niespodzianki, tak jak cztery lata temu było to Maroko, a osiem lat temu Chorwacja. Patrząc na skład półfinałów znaleźli się w nich ci, których najczęściej typowano.

- A brak Brazylii, czy bardzo szybkie odpadnięcie Niemiec nie są takimi niespodziankami?

- Brazylia odpadła z Norwegią, która obok Szwajcarii chyba najbardziej pozytywnie zaskoczyła na turnieju. Poza tym w mojej ocenie była to najsłabsza drużyna Brazylii od lat. Moim zdaniem nie ma przypadku w tym, że od 2002 roku „Canarinhos” nie są w stanie wywalczyć medalu. W podobnej niemocy od 2014 roku trwają Niemcy, które moim zdaniem nie mają takiego potencjału, chociaż ich porażka z Paragwajem faktycznie mogła zaskoczyć.

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- Jak odebrał pan to, że Francja trzeci raz z rzędu zameldowała się w strefie medalowej mundialu?

- Mamy bardzo silny skład i wiem na co nas stać. Będę zdziwiony, jeżeli Francji zabraknie w finale. Oczywiście, trzeba być pokornym. Widziałem mecze Hiszpanów i moim zdaniem gramy równiej. W zasadzie nie mieliśmy słabszego momentu.

- Kylian Mbappe i Leo Messi mają na koncie po osiem bramek. Cztery lata temu taki wynik gwarantował tytuł króla strzelców.

- Wiele wskazuje na to, że także i tym razem o losach korony rozstrzygnie starcie tego duetu. Wydaje się, że różnica między Francją i Argentyną polega na tym, że „Albicelestes” bardzo zależą od formy Messiego. Przykładem może być spotkanie z Egiptem, czy nawet starcia w fazie grupowej. W przypadku „Trójkolorowych” ta odpowiedzialność rozbija się na kilka osób. Gole strzela Dembele, a trener Deschamps może liczyć na Olise, Barcolę, Doue. Oni wszyscy prezentują się wyśmienicie.

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- Jeszcze nigdy żaden zawodnik nie obronił korony króla strzelców mundialu. Czy Mbappe będzie pierwszym, który tego dokona?

- Mocno ściskam kciuki za niego i wierzę, że tak będzie. Ma już doświadczenie z mundialu. W każdym kolejnym turnieju strzela jeszcze więcej goli. Już teraz wyrównał swoje osiągnięcie sprzed czterech lat. Wierzę, że podobnie jak w Katarze, tak i teraz wygra pojedynek z Messim. Jednak Argentyńczyk z pewnością nie odpuści tej walki, Tym bardziej że to ostatni tytuł, którego brakuje mu w jego bogatej karierze.

- Czy Mbappe już stał się najlepszym zawodnikiem w historii francuskiej piłki?

- Na pewno jednym z najlepszych, obok takich postaci jak Zidane, Barthez, Platini. Jednak ewentualny triumf na tym turnieju dałby mu tytuł najlepszego. Podkreślam raz jeszcze: przed nami jeszcze półfinały i finał. Ich skład przypomina starcie z gwiezdnych wojen, bo do tej fazy awansowały zdecydowanie najlepsze obecnie drużyny na świecie.

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- Kto sięgnie po tytuł?

- W tej chwili najrówniej gra Francja. Poza tym nasz zespół ma największe doświadczenie wyniesione z poprzednich dwóch turniejów, gdzie również graliśmy w finałach. To samo jednak mogą powiedzieć Anglicy, którzy zagrali w dwóch ostatnich finałach EURO, czy Hiszpanie i Argentyńczycy. Uważam, że ze względu na równą formę, to my jesteśmy minimalnym faworytem. Ale nasi rywale też mają swoje ambicje i są bardzo mocni.

- W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii mundialu liderem jest Messi, a za jego plecami plasuje się Mbappe. Na jakim wyniku zatrzyma się lider Francji?

- Myślę, że Mbappe przejdzie do historii jako najlepszy strzelec w historii finałów. Jeżeli w wieku 28 lat ma na koncie 20 bramek, to moim zdaniem jego wynik będzie niezagrożony przez dekady. Przed nim jeszcze minimum jeden turniej. Bardzo wyśrubuje ten wynik, do którego nikt nie zbliży się przez następne lata.

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QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie