Na co zmarł Jayden Adams z RPA? Ojciec piłkarza mówi o przyczynach śmierci. "Autopsja"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-13 10:27

Świat piłki nożnej wciąż opłakuje nagłą śmierć Jaydena Adamsa. Reprezentant RPA dopiero co zagrał w 3 meczach na mundialu, a po powrocie do kraju zmarł. Miał 25 lat, wyjaśniane są okoliczności tej tragedii. Ojciec piłkarza zabrał głos ws. domniemanych przyczyn śmierci Adamsa i podkreślił, że rodzina czeka na wyniki sekcji zwłok.

Czarno-białe zdjęcie piłkarza Jaydena Adamsa w koszulce reprezentacji RPA. O jego śmierci przeczytasz w SE Supersport.
Autor: Associated Press Jayden Adams nie żyje
  • Uczestnik mundialu Jayden Adams zmarł w sobotę, 11 lipca.
  • Jeszcze dwa tygodnie wcześniej był z reprezentacją RPA na MŚ 2026.
  • Nagła śmierć piłkarza jest wyjaśniana, a jego ojciec zabrał głos w sprawie pojawiających się informacji o przyczynach tragedii.

Jayden Adams z RPA nie żyje. Ojciec piłkarza mówi o przyczynach śmierci

Śmierć Jaydena Adamsa wstrząsnęła piłkarskim światem przed decydującymi meczami mundialu 2026. Przed ćwierćfinałami Anglia - Norwegia i Argentyna - Szwajcaria upamiętniono go minutą ciszy. Kibice z całego świata pogrążyli się w żałobie. Jeszcze dwa tygodnie wcześniej dopingowali reprezentanta RPA w meczach MŚ z Meksykiem (0:2), Czechami (1:1) i Koreą Południową (1:0). Wystąpił we wszystkich trzech, przyczyniając się do awansu do 1/16 finału, gdzie drużyna z Afryki musiała uznać wyższość Kanady (0:1), a Adams przesiedział cały mecz na ławce. Niespełna dwa tygodnie później nie ma go już z nami.

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"Dziś południowoafrykański futbol opłakuje stratę utalentowanego zawodnika, którego pasja, oddanie i miłość do pięknej gry inspirowały wielu. Nasze szczere kondolencje kierujemy do jego rodziny, bliskich, kolegów z drużyny i wszystkich dotkniętych tą druzgocącą stratą. Niech jego dusza spoczywa w wiecznym pokoju. Nigdy o Tobie nie zapomnimy, Jayden" - pożegnała piłkarza reprezentacja RPA.

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Wstrząsająca informacja poruszyła kibiców. Dwa tygodnie wcześniej zmarła ukochana babcia sportowca, a mimo to zagrał w meczu MŚ z Czechami, choć było po nim widać wielki ból. Sporo osób zastanawia się teraz nad przyczynami śmierci 25-letniego piłkarza. Okoliczności są wyjaśniane, policja wszczęła śledztwo po odnalezieniu ciała zmarłego w domu na przedmieściach Schotschekloof w Kapsztadzie. Jak na razie nie wiadomo więcej, co potwierdził ojciec Adamsa - Juanito.

- Jak wszyscy wiecie, była to przedwczesna śmierć. Rodzina z trudem próbuje się z tym pogodzić. Trudno będzie żyć dalej. Ludzie mówią, że z czasem będzie łatwiej, ale tak nie jest. Po prostu uczysz się z tym żyć - przemówił ojciec piłkarza w rozmowie ze stacją eNCA.

Mężczyzna podkreślił też, że na razie nie jest w stanie wskazać przyczyn śmierci, a rodzina czeka na wyniki sekcji zwłok Adamsa. Apeluje jednocześnie o uszanowanie prywatności w tych trudnych chwilach i niepowielanie niesprawdzonych informacji.

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