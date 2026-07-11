Bohater mundialu 2026 nie żyje! Został znaleziony martwy w hotelu po MŚ

Nie żyje reprezentant RPA Jayden Adams.

Piłkarz, który zagrał w 3 meczach MŚ 2026, został znaleziony martwy w hotelu.

Szokującą wiadomość lokalnych mediów o śmierci 25-latka potwierdził minister sportu RPA.

MŚ 2026. Nie żyje Jayden Adams, reprezentant RPA na mundialu

Jeszcze 28 czerwca Jayden Adams siedział na ławce rezerwowych w meczu 1/16 finału MŚ 2026 pomiędzy RPA a Kanadą (0:1). Wcześniej wystąpił we wszystkich trzech starciach grupowych, w tym w pierwszym składzie z Meksykiem (0:2) i Czechami (1:1). Był jednym z bohaterów południowoafrykańskiej reprezentacji, która sensacyjnie wyszła z grupy po zwycięstwie z Koreą Południową (1:0). Po porażce z Kanadyjczykami wrócił do kraju z resztą drużyny, a kilka dni po przylocie nadeszły tragiczne wieści.

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Lokalne media z RPA zaczęły informować o śmierci 25-letniego piłkarza, co ostatecznie potwierdził tamtejszy minister sportu, sztuki i kultury - Gayton McKenzie. Reprezentant kraju na mundialu miał zostać znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Więcej o przyczynach śmierci na razie nie wiadomo. Lokalna policja wszczęła śledztwo w sprawie.

"Piłka nożna w RPA straciła jeden z najjaśniejszych talentów. Cały naród opłakuje tę stratę wraz z jego rodziną, kolegami z drużyny i milionami kibiców, którzy oglądali jego rozwój z obiecującego adepta akademii w pełnoprawnego reprezentanta Bafana Bafana" - żegna zmarłego minister McKenzie, cytowany przez dziennikarza Bena Jacobsa.

Jayden Adams był piłkarzem ojczystego Mamelodi Sundowns i miał ważny kontrakt do końca czerwca 2028 roku. W reprezentacji RPA wystąpił 9 razy. Na dobę przed śmiercią publikował w mediach społecznościowych wpisy ze swoją partnerką, z kolei już w trakcie mundialu przeżył śmierć swojej babci Marianny Adams. Mimo to, wystąpił w grupowym meczu z Czechami.

South Africa and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly died aged 25.Adams played in all three of South Africa's World Cup group games.Gayton McKenzie, South Africa's of Sports, Arts and Culture: "South African football has lost one of its brightest young… pic.twitter.com/46eIQdth2x— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 11, 2026

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