Bohater mundialu 2026 nie żyje! Został znaleziony martwy w hotelu po MŚ

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-11 16:41

Tragiczne wieści obiegły świat piłki nożnej tuż przed ostatnimi meczami mundialu. Grający w tym turnieju z RPA Jayden Adams nie żyje. Informację o jego śmierci potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. 25-letni piłkarz miał zostać znaleziony martwy w hotelu, kilkanaście dni po powrocie z MŚ 2026, na których zagrał w 3 meczach i przyczynił się do awansu RPA do 1/16 finału.

Cieszący się piłkarz Jayden Adams w koszulce z numerem 23. O śmierci gracza RPA przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Associated Press Piłkarz RPA Jayden Adams nie żyje (z nr 23)
  • Nie żyje reprezentant RPA Jayden Adams.
  • Piłkarz, który zagrał w 3 meczach MŚ 2026, został znaleziony martwy w hotelu.
  • Szokującą wiadomość lokalnych mediów o śmierci 25-latka potwierdził minister sportu RPA.

MŚ 2026. Nie żyje Jayden Adams, reprezentant RPA na mundialu

Jeszcze 28 czerwca Jayden Adams siedział na ławce rezerwowych w meczu 1/16 finału MŚ 2026 pomiędzy RPA a Kanadą (0:1). Wcześniej wystąpił we wszystkich trzech starciach grupowych, w tym w pierwszym składzie z Meksykiem (0:2) i Czechami (1:1). Był jednym z bohaterów południowoafrykańskiej reprezentacji, która sensacyjnie wyszła z grupy po zwycięstwie z Koreą Południową (1:0). Po porażce z Kanadyjczykami wrócił do kraju z resztą drużyny, a kilka dni po przylocie nadeszły tragiczne wieści.

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Lokalne media z RPA zaczęły informować o śmierci 25-letniego piłkarza, co ostatecznie potwierdził tamtejszy minister sportu, sztuki i kultury - Gayton McKenzie. Reprezentant kraju na mundialu miał zostać znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Więcej o przyczynach śmierci na razie nie wiadomo. Lokalna policja wszczęła śledztwo w sprawie.

"Piłka nożna w RPA straciła jeden z najjaśniejszych talentów. Cały naród opłakuje tę stratę wraz z jego rodziną, kolegami z drużyny i milionami kibiców, którzy oglądali jego rozwój z obiecującego adepta akademii w pełnoprawnego reprezentanta Bafana Bafana" - żegna zmarłego minister McKenzie, cytowany przez dziennikarza Bena Jacobsa.

Jayden Adams był piłkarzem ojczystego Mamelodi Sundowns i miał ważny kontrakt do końca czerwca 2028 roku. W reprezentacji RPA wystąpił 9 razy. Na dobę przed śmiercią publikował w mediach społecznościowych wpisy ze swoją partnerką, z kolei już w trakcie mundialu przeżył śmierć swojej babci Marianny Adams. Mimo to, wystąpił w grupowym meczu z Czechami.

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