Do końca mundialu zostało już tylko 6 spotkań: jakie mecze dzisiaj, w sobotę 11 lipca 2026?

Przed nami ostatnie rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra na mundialu, prezentujemy pełen terminarz 1/4 finału.

Mecze dzisiaj w MŚ 2026: Norwegia - Anglia i Argentyna - Szwajcaria

Za nami dwa pierwsze ćwierćfinały mistrzostw świata. Francja pokonała 2:0 Maroko, a Hiszpania rozprawiła się z Belgią, wygrywając 2:1. Rywalizacja w 1/4 finału MŚ 2026 nabiera tempa. W noc z soboty na niedzielę zostaną rozegrane dwa ostatnie mecze w tej fazie turnieju: Norwegia - Anglia i Argentyna - Szwajcaria Poniżej znajdziesz dokładny terminarz ćwierćfinałów tegorocznego mundialu.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

Francja - Maroko 2:0 (czwartek, 9 lipca)

Hiszpania - Belgia 2:1 (piątek 10 lipca)

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)

Mecz Norwegia - Anglia będzie trzecim ćwierćfinałem MŚ 2026. Wiosłujący przez mundial Norwegowie podbili serca kibiców na całym świecie swoim twardym i skutecznym futbolem. W 1/8 finału rozbili 2:0 Brazylię. Anglia długo rozpędzała się w tym turnieju, ale ich występ na ciężkim terenie w Meksyku (zwycięstwo 3:2 nad gospodarzami) było imponujące. Przed nami snajperski pojedynek Erling Haaland kontra Harry Kane. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)

Mecz Argentyna - Szwajcaria zamknie rywalizację w 1/4 finału jako ostatnie czwarte spotkanie. Broniący tytułu Argentyńczycy nastraszyli swoich kibiców pełnymi nerwów i zwrotów akcji występami w fazie pucharowej przeciwko Republice Zielonego Przylądka (3:2 po dogr.) i Egiptowi (3:2). Znów mogli liczyć na genialnego Leo Messiego. Czy świetnie zorganizowani Szwajcarzy postawią się Albicelestes? Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie