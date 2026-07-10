Mikel Merino znów to zrobił! Superjoker dał awans Hiszpanii!

Hiszpania od pierwszej minuty ćwierćfinałowego starcia z Belgią zepchnęła rywali do obrony, dominując i stwarzając sobie kolejne sytuacje. Bramki "Czerwonych Diabłów" świetnie bronił Thibaut Courtois, ale w 30. minucie skapitulował po dobitce Fabiana Ruiza.

"La Furia Roja" na tym mundialu przed meczem z Belgią nie straciła ani jednego gola. Dlatego wydawało się, że Hiszpania jest już na autostradzie do półfinału. W 41. minucie było już jednak 1:1. Hiszpańscy obrońcy nie upilnowali w polu karnym Charlesa De Ketelaere, który strzałem głową przerwał świetną serię minut bez straconej bramki Unaia Simona.

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Drugą połowę Hiszpanie zdominowali jeszcze bardziej niże pierwszą. Kluczowa była kontuzja belgijskiego bramkarza Thibault Courtois. Gwiazdor Realu w 71. minucie opuścił boisko, a zastąpił go niedoświadczony Senne Lammens. W 88. minucie, kiedy trwała hiszpańska nawałnica, rezerwowy bramkarz Belgów odbił strzał wprost pod nogi Mikela Merino. Wprowadzony zaledwie dwie minuty wcześniej na boisko joker strzelił zwycięską bramkę.

Hiszpania awansowała do finału, w którym zagra z Francją. Ten hitowy mecz zostanie rozegrany 14 lipca w Dallas.

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