Mikel Merino znów to zrobił! Superjoker dał awans Hiszpanii!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-10 23:16

Hiszpania w półfinale mundialu, a bohaterem znów Mikel Merino! Jeszcze raz w końcówce meczu wszedł na boisko i niczym zabójczy joker strzelił zwycięską bramkę (2:1) w starciu z Belgią. Dokładnie tak samo jak kilka dni temu w boju z Portugalią (1:0) w 1/8 finału!

Mikel Merino cieszy się ze zdobytej bramki z Belgią. O sukcesie Hiszpanii przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Marcio J. Sanchez/ Associated Press

Hiszpania od pierwszej minuty ćwierćfinałowego starcia z Belgią zepchnęła rywali do obrony, dominując i stwarzając sobie kolejne sytuacje. Bramki "Czerwonych Diabłów" świetnie bronił Thibaut Courtois, ale w 30. minucie skapitulował po dobitce Fabiana Ruiza.

"La Furia Roja" na tym mundialu przed meczem z Belgią nie straciła ani jednego gola. Dlatego wydawało się, że Hiszpania jest już na autostradzie do półfinału. W 41. minucie było już jednak 1:1. Hiszpańscy obrońcy nie upilnowali w polu karnym Charlesa De Ketelaere, który strzałem głową przerwał świetną serię minut bez straconej bramki Unaia Simona.

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Drugą połowę Hiszpanie zdominowali jeszcze bardziej niże pierwszą. Kluczowa była kontuzja belgijskiego bramkarza Thibault Courtois. Gwiazdor Realu w 71. minucie opuścił boisko, a zastąpił go niedoświadczony Senne Lammens. W 88. minucie, kiedy trwała hiszpańska nawałnica, rezerwowy bramkarz Belgów odbił strzał wprost pod nogi Mikela Merino. Wprowadzony zaledwie dwie minuty wcześniej na boisko joker strzelił zwycięską bramkę.

Hiszpania awansowała do finału, w którym zagra z Francją. Ten hitowy mecz zostanie rozegrany 14 lipca w Dallas.

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