Ujawniono zarobki selekcjonerów na mundialu! Najwięcej dostają ci, co dawno odpadli!

1. Carlo Ancelotti (Brazylia) – ok. 10 mln euro

Legendarny Włoch bije wszystkich na głowę. Mimo że Brazylia nie zrealizowała marzeń o szóstym tytule, odpadając z mundialu już w 1/8 finału (porażka 0:2 z Brazylią), kontrakt z CBF pozostaje kosmiczny. Ancelotti zarabia więcej niż wielu gwiazdorów na boisku.

2. Julian Nagelsmann (Niemcy) – ok. 7,9 mln euro

Młody taktyk z ogromnym kontraktem. Niemcy liczyli na przełamanie fatalnej serii na mundialach, ale skończyło się kolejną klęską już w 1/16 finału (po karnych z Paragwajem). Nagelsmann został już zwolniony i ma czego żałować. Jego robiła wrażenie.

3. Mauricio Pochettino (USA) – ok. 7 mln euro

Gospodarze turnieju zainwestowali w Argentyńczyka duże pieniądze. Oczekiwania były ogromne, a skończyło się porażką 1:4 z Belgią już w 1/8 finału. Po mistrzostwach portfel Pochettino zrobił się dużo grubszy.

4. Thomas Tuchel (Anglia) – ok. 6,7 mln euro

Anglicy nie szczędzą funduszy na niemieckiego trenera. Tuchel ma dostarczyć trofeum i wciąż ma szanse to zrobić. Wyspiarze w sobotę zagrają z Norwegią w ćwierćfinale

5. Fabio Cannavaro (Uzbekistan) – ok. 4,5 mln euro

Fabio Cannavaro z egzotycznej federacji Uzbekistanu zarabia fortunę, ale jego zespół nie zdołał wyjść z grupy.

6 Roberto Martinez (Portugalia) - ok. 4,4 mln euro

Dla Portugalii występ na mundialu zakończył się ogromnym rozczarowaniem. Apetyty były duże, ale Cristiano Ronaldo i spółka w 1/8 finału przegrali 0:1 z Hiszpanią, a Martinez pożegnał się z reprezentacją.

7. Didier Deschamps (Francja) – ok. 3,8 mln euro

Francja prezentuje w tym turnieju najładniejszy i najskuteczniejszy futbol, ale jej selekcjoner zajmuje dopiero 7. miejsce w rankingu najlepiej opłacanych trenerów na tym mundialu.

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