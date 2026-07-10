Ujawniono zarobki selekcjonerów na mundialu! Najwięcej dostają ci, co dawno odpadli!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-10 19:53

Ile zarabiają selekcjonerzy prowadzący narodowe reprezentacje na mundialu? Okazuje się, że największe pieniądze trafiają do trenerów, których drużyny pożegnały się już turniejem. Oto ranking najlepiej opłacanych selekcjonerów na MŚ 2026.

Carlo Ancelotti
Autor: Petr David Josek/ Associated Press
  • 1. Carlo Ancelotti (Brazylia) – ok. 10 mln euro

Legendarny Włoch bije wszystkich na głowę. Mimo że Brazylia nie zrealizowała marzeń o szóstym tytule, odpadając z mundialu już w 1/8 finału (porażka 0:2 z Brazylią), kontrakt z CBF pozostaje kosmiczny. Ancelotti zarabia więcej niż wielu gwiazdorów na boisku.

  • 2. Julian Nagelsmann (Niemcy) – ok. 7,9 mln euro

Młody taktyk z ogromnym kontraktem. Niemcy liczyli na przełamanie fatalnej serii na mundialach, ale skończyło się kolejną klęską już w 1/16 finału (po karnych z Paragwajem). Nagelsmann został już zwolniony i ma czego żałować. Jego robiła wrażenie.

  • 3. Mauricio Pochettino (USA) – ok. 7 mln euro

Gospodarze turnieju zainwestowali w Argentyńczyka duże pieniądze. Oczekiwania były ogromne, a skończyło się porażką 1:4 z Belgią już w 1/8 finału. Po mistrzostwach portfel Pochettino zrobił się dużo grubszy.

  • 4. Thomas Tuchel (Anglia) – ok. 6,7 mln euro

Anglicy nie szczędzą funduszy na niemieckiego trenera. Tuchel ma dostarczyć trofeum i wciąż ma szanse to zrobić. Wyspiarze w sobotę zagrają z Norwegią w ćwierćfinale

  • 5. Fabio Cannavaro (Uzbekistan) – ok. 4,5 mln euro

Fabio Cannavaro z egzotycznej federacji Uzbekistanu zarabia fortunę, ale jego zespół nie zdołał wyjść z grupy.

  • 6 Roberto Martinez (Portugalia) - ok. 4,4 mln euro

Dla Portugalii występ na mundialu zakończył się ogromnym rozczarowaniem. Apetyty były duże, ale Cristiano Ronaldo i spółka w 1/8 finału przegrali 0:1 z Hiszpanią, a Martinez pożegnał się z reprezentacją.

  • 7. Didier Deschamps (Francja) – ok. 3,8 mln euro

Francja prezentuje w tym turnieju najładniejszy i najskuteczniejszy futbol, ale jej selekcjoner zajmuje dopiero 7. miejsce w rankingu najlepiej opłacanych trenerów na tym mundialu.

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