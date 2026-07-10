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Wynik meczu Hiszpania - Belgia
- Hiszpania [2:1] Belgia
Hiszpania - Belgia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Hiszpania
|Belgia
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
F. Ruiz (30')
M. Merino (88')
C. De Ketelaere (41')
|Liczba kartek
|2
|2
|Kartki żółte
P. Cubarsi (43')
A. Laporte (90+3')
K. De Bruyne (85')
A. Witsel (90+5')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
A. Baena (55')
F. Ruiz (55')
M. Oyarzabal (79')
D. Olmo (86')
L. Trossard (60')
H. Vanaken (60')
M. De Cuyper (61')
T. Courtois (71')
K. De Bruyne (86')
|Strzały celne
|7
|2
|Strzały niecelne
|4
|1
|Wszystkie strzały
|16
|5
|Strzały zablokowane
|5
|2
|Strzały z pola karnego
|10
|4
|Strzały spoza pola karnego
|6
|1
|Faule
|13
|16
|Rzuty rożne
|5
|1
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|68%
|32%
|Interwencje bramkarza
|1
|5
|Wszystkie podania
|644
|308
|Celne podania
|582
|242
|Skuteczność podań
|90%
|79%
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pau Cubarsí (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Rodri (pomocnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Lamine Yamal (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Alex Baena (pomocnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Joan García (bramkarz)
- Marc Pubill (obrońca)
- Eric García (obrońca)
- Marcos Llorente (pomocnik)
- Alejandro Grimaldo (obrońca)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Pablo Gavi (pomocnik)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Pedri (pomocnik)
- Nico Williams (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Yéremy Pino (pomocnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
Belgia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Belgia:
- Thibaut Courtois (bramkarz)
- Timothy Castagne (obrońca)
- Nathan Ngoy (obrońca)
- Brandon Mechele (obrońca)
- Maxim De Cuyper (obrońca)
- Hans Vanaken (pomocnik)
- Nicolas Raskin (pomocnik)
- Leandro Trossard (pomocnik)
- Kevin De Bruyne (pomocnik)
- Jérémy Doku (pomocnik)
- Charles De Ketelaere (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Senne Lammens (bramkarz)
- Mike Penders (bramkarz)
- Arthur Theate (obrońca)
- Thomas Meunier (obrońca)
- Koni De Winter (obrońca)
- Joaquin Seys (obrońca)
- Diego Moreira (napastnik)
- Alexis Saelemaekers (napastnik)
- Dodi Lukebakio (napastnik)
- Axel Witsel (pomocnik)
- Romelu Lukaku (napastnik)
- Matías Fernández-Pardo (napastnik)