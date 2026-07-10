Hiszpania - Belgia (10.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-10 23:07

Spotkanie Hiszpanii z Belgią w ćwierćfinale Mundialu 2026 to jeden z etapów turnieju rozgrywany na SoFi Stadium w Los Angeles. Statystyki meczu dają jasny obraz tego, jak wyglądała walka o awans do najlepszej czwórki mistrzostw świata. Jaki wynik padł 10 lipca i kto strzelił bramki w tym pojedynku? Poniżej znajdziecie składy oraz dane, które podsumowują to starcie.

Puchar Świata FIFA na tle flag Hiszpanii i Belgii oraz stadionu. O meczu Mundialu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Belgium (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Hiszpania - Belgia

  • Hiszpania [2:1] Belgia

Hiszpania - Belgia - STATYSTYKI

StatystykaHiszpaniaBelgia
Bramki21
Kto strzelił

F. Ruiz (30')

M. Merino (88')

C. De Ketelaere (41')

Liczba kartek22
Kartki żółte

P. Cubarsi (43')

A. Laporte (90+3')

K. De Bruyne (85')

A. Witsel (90+5')

Kartki czerwone--
Zmiany

A. Baena (55')

F. Ruiz (55')

M. Oyarzabal (79')

D. Olmo (86')

L. Trossard (60')

H. Vanaken (60')

M. De Cuyper (61')

T. Courtois (71')

K. De Bruyne (86')

Strzały celne72
Strzały niecelne41
Wszystkie strzały165
Strzały zablokowane52
Strzały z pola karnego104
Strzały spoza pola karnego61
Faule1316
Rzuty rożne51
Spalone31
Posiadanie piłki68%32%
Interwencje bramkarza15
Wszystkie podania644308
Celne podania582242
Skuteczność podań90%79%
Jan Urban o Lewandowskim

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pau Cubarsí (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Rodri (pomocnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Lamine Yamal (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Alex Baena (pomocnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Joan García (bramkarz)
  • Marc Pubill (obrońca)
  • Eric García (obrońca)
  • Marcos Llorente (pomocnik)
  • Alejandro Grimaldo (obrońca)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Pablo Gavi (pomocnik)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Pedri (pomocnik)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Yéremy Pino (pomocnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)

Belgia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Belgia:

  • Thibaut Courtois (bramkarz)
  • Timothy Castagne (obrońca)
  • Nathan Ngoy (obrońca)
  • Brandon Mechele (obrońca)
  • Maxim De Cuyper (obrońca)
  • Hans Vanaken (pomocnik)
  • Nicolas Raskin (pomocnik)
  • Leandro Trossard (pomocnik)
  • Kevin De Bruyne (pomocnik)
  • Jérémy Doku (pomocnik)
  • Charles De Ketelaere (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Senne Lammens (bramkarz)
  • Mike Penders (bramkarz)
  • Arthur Theate (obrońca)
  • Thomas Meunier (obrońca)
  • Koni De Winter (obrońca)
  • Joaquin Seys (obrońca)
  • Diego Moreira (napastnik)
  • Alexis Saelemaekers (napastnik)
  • Dodi Lukebakio (napastnik)
  • Axel Witsel (pomocnik)
  • Romelu Lukaku (napastnik)
  • Matías Fernández-Pardo (napastnik)
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