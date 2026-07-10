Hiszpania - Belgia (10.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Spotkanie Hiszpanii z Belgią w ćwierćfinale Mundialu 2026 to jeden z etapów turnieju rozgrywany na SoFi Stadium w Los Angeles. Statystyki meczu dają jasny obraz tego, jak wyglądała walka o awans do najlepszej czwórki mistrzostw świata. Jaki wynik padł 10 lipca i kto strzelił bramki w tym pojedynku? Poniżej znajdziecie składy oraz dane, które podsumowują to starcie.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Belgium (Mecz Mundial 2026)