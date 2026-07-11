Mundial 2026 wkracza w finałową fazę, czas na ostatnie dwa ćwierćfinały.

Poniżej prezentujemy dokładny terminarz 1/4 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra na mundialu i o której godzinie mecze.

Mecze dzisiaj to Norwegia - Anglia i Argentyna - Szwajcaria!

Sobotnie mecze Norwegia - Anglia (godz. 23) oraz Argentyna - Szwajcaria (godz. 3 w nocy) wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Pierwszą parę tej rundy stworzą Francja z Hiszpanią.

Norwegia po zwycięstwie 2:1 nad Brazylią pierwszy raz w historii awansowała do ćwierćfinału. To przewyższa jej sukces z 1998 roku, kiedy to po słynnym zwycięstwie także nad Brazylią w fazie grupowej dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała z Włochami. Anglia dotąd siedmiokrotnie występowała w ćwierćfinałach, ale w pierwszej czwórce znalazła się tylko trzykrotnie, w tym w 1966 roku, kiedy odniosła jedyny triumf.

Cztery godziny później w Kansas City dojdzie do rewanżu za 1/8 finału mundialu w 2014 roku, kiedy to gol Angela Di Marii w dogrywce 1/8 finału dał Argentynie zwycięstwo nad Szwajcarią 1:0. Obrońcy tytułu oczekują, że po raz kolejny w rolach główny wystąpi Messi, który prowadzi nie tylko w klasyfikacji strzelców trwającego mundialu (ex aequo z Mbappe), ale jest też samodzielnym rekordzistą wszech czasów z dorobkiem 21 trafień. Drugie miejsce zajmuje Mbappe - 20.

Szwajcaria jednak sama pisze historię. Podopieczni Murata Yakina po raz pierwszy od 72 lat awansowali do ćwierćfinału, pokonując Kolumbię w rzutach karnych po bezbramkowym remisie i wierzą, że nie są bez szans w starciu z „Albicelestes”.

Zwycięzcy tych ćwierćfinałów zmierzą się ze sobą w środę o godz. 21 w Atlancie. Francja z Hiszpanią zagrają we wtorek w Arlington koło Dallas.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22)

Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21)

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)

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QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie