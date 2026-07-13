Hiszpania zagra w finale kosztem Francji? Igor Angulo o argumentach mistrza Europy [ROZMOWA SE]

Mikel Merino staje się sensacją mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie czeka Francja.

Igor Angulo, były król strzelców Ekstraklasy, ujawnia, co czyni Merino tak kluczowym graczem: jego inteligencja, wszechstronność i mentalność zwycięzcy.

Hiszpania mierzy się z Mbappe i Francją. Czy Angulo przewiduje sukces i czy Merino ponownie rozstrzygnie losy meczu? Poznaj jego prognozy!

„Super Express”: - Mikel Merino wyrasta na dżokera w reprezentacji Hiszpanii. Jak pan go ocenia?

Igor Angulo: - Myślę, że to piłkarz, którego każdy trener chciałby mieć w swoim zespole. Bardzo dobrze rozumie grę, potrafi przystosować się do różnych pozycji i zawsze zapewnia drużynie równowagę. Należy do tego typu zawodników, którzy może nie zawsze trafiają na nagłówki gazet, ale są kluczowi, by cały zespół dobrze funkcjonował.

- Jaki jest największy atut Merino?

- Jego inteligencja. Wie, kiedy przyspieszyć akcję, kiedy uspokoić grę i świetnie wchodzi z drugiej linii. Poza tym ma mentalność zwycięzcy i odpowiedni charakter, aby pojawiać się na pierwszym planie w kluczowych momentach.

- Teraz los oddaje mu to, że miał uraz stopy i nie było wiadomo czy zdąży wyleczyć się na mundial?

- Futbol często wystawia człowieka na próbę. Kiedy ciężko pracujesz, jesteś cierpliwy i nie przestajesz wierzyć, nagroda zazwyczaj w końcu przychodzi. Cieszę się, że widzę, jak teraz czerpie z gry radość po przejściu przez tak skomplikowaną sytuację.

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- Chwalimy Merino, ale czy zgadza się pan z tym, że Lamine Yamal wciąż jeszcze nie wskoczył na najwyższe obroty na mundialu?

- Wobec takiego gracza jak Lamine oczekiwania zawsze są ogromne. Nawet jeśli nie błyszczy tak bardzo jak zazwyczaj, to wciąż jest piłkarzem, który stwarza zagrożenie za każdym razem, gdy dostaje piłkę. Czasami jeden jego przebłysk potrafi odmienić losy meczu.

- Yamal strzelił gola w półfinale EURO 2024 z Francją. Czy powtórzy to teraz na mundialu i zapewni kadrze awans do finału?

- Oby tak się stało. Lamine ma talent do rozstrzygania ważnych spotkań. Jednak taki mecz nie zależy od jednego piłkarza. Jeśli Hiszpania zagra jako zespół, to szanse na wygraną będą znacznie większe.

- Hiszpania straciła z Belgią pierwszego gola na turnieju. Czy dostrzega pan postęp w grze mistrza Europy?

- Tak. Niezależnie od straconego gola, widzę zespół, który jest coraz bardziej solidny i gra z coraz większą pewnością siebie. Na takich turniejach to normalne, że zdarzają się trudniejsze momenty. Ale najważniejsze jest to, jak na nie reagujesz.

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- Mecze z Portugalią i Belgią pokazały, że Hiszpania jest mocna w końcówkach. Czy to daje jej przewagę w starciu z Francją?

- Bez wątpienia. Kiedy zespół utrzymuje intensywność do samego końca i wierzy w to, co robi, zawsze ma przewagę psychiczną. To oznaka dojrzałości w rywalizacji.

- Jak jednak zatrzymać Francję i jej lidera Kyliana Mbappe, który strzelił osiem goli na mundialu?

- Mbappe nie zatrzyma jeden obrońca. Trzeba bronić całym zespołem, zamykać przestrzenie i nie pozwalać mu na rozwinięcie prędkości. Francja ma mnóstwo talentu, więc Hiszpania będzie musiała rozegrać bardzo kompletne spotkanie.

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- Będzie awans Hiszpanii do finału?

- Myślę, że mamy argumenty, żeby to osiągnąć. To będzie bardzo wyrównany mecz, ale Hiszpania pokazała charakter, dobry futbol i umiejętność rywalizacji w trudnych momentach. Jeśli utrzyma ten poziom, to ma realne szanse na awans do finału.

- Czy Francja to najtrudniejszy rywal i główny kandydat do mistrzostwa świata?

- Francja zawsze jest w gronie faworytów, ponieważ ma niesamowity skład, doświadczenie i zawodników, którzy w każdej chwili mogą rozstrzygnąć losy meczu. To jeden z najtrudniejszych rywali, na jakich można trafić na mistrzostwach świata. Z drugiej strony, kiedy dociera się do półfinału, to nie ma już wyraźnych faworytów. Hiszpania udowodniła, że potrafi rywalizować z każdym. Jeśli utrzyma swoją tożsamość oraz poziom, to ma argumenty, by wyeliminować Francję i powalczyć o tytuł.

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