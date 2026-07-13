Polak sędzią półfinału mundialu! Nie jest to Szymon Marciniak. Wielka nobilitacja!

Szymon Marciniak to bez wątpienia jeden z najlepszych arbitrów na świecie. Polak sędziował już m.in. finał poprzedniego mundialu, a także finał Ligi Mistrzów 2023/24. Na MŚ 2026 dotychczas sędziował dwa mecze fazy grupowej: Argentyna - Algiera i Egipt - Iran. Wiele osób spodziewało się, że FIFA wyznaczy go na spotkanie półfinałowe pomiędzy Hiszpanią a Francją. Tak się jednak nie stało. Wygląda jednak na to, że arbiter z Płocka cały czas jest w grze o finał mundialu. Tymczasem okazało się, że w meczu Hiszpania - Francja będzie ważny polski sędziowski akcent. Wiadomo, że sędzią głównym pierwszego pojedynku półfinałowego będzie Ivan Barton z Salwadoru. Na liniach wspierać go będą jego rodacy - David Moran i Antonio Pupiro. Funkcję sędziego technicznego będzie natomiast pełnić Glenn Nyberg ze Szwecji. W obsadzie sędziowskiej znalazł się także Tomasz Kwiatkowski z Polski, co niewątpliwie jest wielką nobilitacją. To on będzie tzw. głównym varowcem, czyli sędzią odpowiedzialnym za system VAR. Do pomocy będzie miał dwóch arbitrów: Dennisa Johana Higlera oraz Guillermo Pacheco.

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Przypomnijmy, że w półfinałach piłkarskich mistrzostw świata zmierzą się Hiszpania z Francją i Anglia z Argentyną. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie we wtorek, 14 lipca, a drugie - w środę, 15 lipca. Oba mecze rozpoczną się o godz. 21 polskiego czasu. Zwycięzcy półfinałowych rywalizacji zagrają wielkim finale, który odbędzie się w niedzielę, 19 lipca (także o godz. 21). Dzień wcześniej rozegrane zostanie spotkanie o trzecie miejsce (początek o godz. 23), w którym zagrają przegrani półfinałów.

Galeria: Sumner Stroh, fanka USA

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