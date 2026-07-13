- Przed nami już tylko cztery mecze na mundialu: półfinały, mecz o 3. miejsce i finał.
- Mecze w 1/2 finału MŚ 2026 to Francja - Hiszpania i Anglia - Argentyna.
- Sprawdź, czy są mecze dzisiaj, w poniedziałek 13 lipca. Poniżej prezentujemy terminarz 1/2 finału.
Mecze dzisiaj na mundialu: poniedziałek 13 lipca to dzień przerwy!
Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Poniedziałek 13 lipca to na mundialu dzień przerwy. Po rywalizacji w ćwierćfinałach turniej zostanie wznowiony we wtorek 14 lipca, kiedy odbędzie się pierwszy półfinał - Francja - Hiszpania (godz. 21). Na następny dzień zaplanowano drugi półfinał - Anglia - Argentyna (godz. 21).
Kiedy półfinały MŚ 2026? Terminarz 1/2 finału
- Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21, AT&T Stadium w Arlington)
Mecz Francja - Hiszpania będzie pierwszym półfinałem MŚ 2026. Obie drużyny prezentują piękny ofensywny futbol i tracą w tym turnieju bardzo mało goli (Francja - 2, Hiszpania - 1). Francuzi dość pewnie rozprawili się z reprezentacją Maroka, wygrywając 2:0. Hiszpanie po kolejnym golu w końcówce rezerwowego Mikela Merino wyeliminowali Belgię (2:1). Ciekawie zapowiada się rywalizacja o panowanie w środku polka, bo oba zespoły lubią prowadzić grę i cieszyć się posiadaniem piłki. Transmisja z meczu Francja - Hiszpania na TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.
- Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
Mecz Anglia - Argentyna to drugi półfinał MŚ 2026. Powalczą w nim zespoły, które rywalizowały z soboty na niedzielę. Anglia pokonała 2:1 Norwegię, a Argentyna ograła 3:1 Szwajcarię. W obu tych meczach 90 minut gry nie przyniosło rozstrzygnięcia i konieczne były dogrywki. Dlatego ważne będzie, jak te zespoły znoszą fizycznie trudy wyczerpującego i długiego turnieju. Kto będzie górą - Harry Kane czy Leo Messi? Transmisja z meczu Anglia - Argentyna na TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.
Szczegółowy terminarz końcówki Mistrzostw Świata 2026:
- Wtorek 14 lipca 2026, godz. 21: Francja – Hiszpania (pierwszy półfinał)
- Środa 15 lipca 2026, godz. 21: Argentyna – Anglia (drugi półfinał)
- Sobota 18 lipca 2026, godz. 23: Mecz o 3. miejsce
- Niedziela 19 lipca 2026, godz. 21: Finał