Przed nami już tylko cztery mecze na mundialu: półfinały, mecz o 3. miejsce i finał.

Mecze w 1/2 finału MŚ 2026 to Francja - Hiszpania i Anglia - Argentyna.

Sprawdź, czy są mecze dzisiaj, w poniedziałek 13 lipca. Poniżej prezentujemy terminarz 1/2 finału.

Mecze dzisiaj na mundialu: poniedziałek 13 lipca to dzień przerwy!

Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Poniedziałek 13 lipca to na mundialu dzień przerwy. Po rywalizacji w ćwierćfinałach turniej zostanie wznowiony we wtorek 14 lipca, kiedy odbędzie się pierwszy półfinał - Francja - Hiszpania (godz. 21). Na następny dzień zaplanowano drugi półfinał - Anglia - Argentyna (godz. 21).

Kiedy półfinały MŚ 2026? Terminarz 1/2 finału

Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21, AT&T Stadium w Arlington)

Mecz Francja - Hiszpania będzie pierwszym półfinałem MŚ 2026. Obie drużyny prezentują piękny ofensywny futbol i tracą w tym turnieju bardzo mało goli (Francja - 2, Hiszpania - 1). Francuzi dość pewnie rozprawili się z reprezentacją Maroka, wygrywając 2:0. Hiszpanie po kolejnym golu w końcówce rezerwowego Mikela Merino wyeliminowali Belgię (2:1). Ciekawie zapowiada się rywalizacja o panowanie w środku polka, bo oba zespoły lubią prowadzić grę i cieszyć się posiadaniem piłki. Transmisja z meczu Francja - Hiszpania na TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Mecz Anglia - Argentyna to drugi półfinał MŚ 2026. Powalczą w nim zespoły, które rywalizowały z soboty na niedzielę. Anglia pokonała 2:1 Norwegię, a Argentyna ograła 3:1 Szwajcarię. W obu tych meczach 90 minut gry nie przyniosło rozstrzygnięcia i konieczne były dogrywki. Dlatego ważne będzie, jak te zespoły znoszą fizycznie trudy wyczerpującego i długiego turnieju. Kto będzie górą - Harry Kane czy Leo Messi? Transmisja z meczu Anglia - Argentyna na TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Szczegółowy terminarz końcówki Mistrzostw Świata 2026:

Wtorek 14 lipca 2026, godz. 21: Francja – Hiszpania (pierwszy półfinał)

Środa 15 lipca 2026, godz. 21: Argentyna – Anglia (drugi półfinał)

Sobota 18 lipca 2026, godz. 23: Mecz o 3. miejsce

Niedziela 19 lipca 2026, godz. 21: Finał

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie