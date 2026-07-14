MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj na mundialu? Kto gra we wtorek 14 lipca 2026? Terminarz

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-14 9:38

Mundial 2026 dobiega końca, czas na półfinały! We wtorek 14 lipca poznamy pierwszego finalistę MŚ 2026. Po dwóch dniach przerwy najlepsze reprezentacje wracają na boiska w USA. Do końca turnieju już tylko cztery mecze, a na pierwszy ogień idą Francja i Hiszpania! Sprawdź, kiedy półfinały i jakie mecze dzisiaj na mundialu, we wtorek 14.07. Poniżej dokładny terminarz 1/2 finału MŚ.

Lamine Yamal w barwach Hiszpanii patrzy na piłkę w locie. O półfinałach MŚ 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Andre Penner/ Associated Press
  • Pierwszy z czterech ostatnich meczów MŚ 2026 już dzisiaj, we wtorek 14 lipca.
  • W półfinałach mundialu zmierzą się Francja - Hiszpania i Anglia - Argentyna.
  • Sprawdź, jaki mecz dzisiaj na mundialu. Poniżej prezentujemy terminarz 1/2 finału.

MŚ 2026: Mecz dzisiaj we wtorek 14 lipca to Francja - Hiszpania!

Po dwóch dniach przerwy kibice wreszcie doczekają się kolejnych emocji na mundialu. We wtorek 14 lipca odbędzie się pierwszy półfinał: Francja - Hiszpania. Początek już o godzinie 21 czasu polskiego na słynnym amerykańskim AT&T Stadium w Arlington. Drugi półfinał zaplanowano z kolei na następny dzień i to wtedy poznamy skład finału. Poniżej znajdziesz dokładny terminarz półfinałów tegorocznego mundialu.

Terminarz 1/2 finału MŚ 2026

  • Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21, AT&T Stadium w Arlington)

W wielkim rewanżu za półfinał Euro 2024 stawką jest finał mistrzostw świata. Dwa lata temu Hiszpanie w podobnym składzie odnieśli cenne zwycięstwo 2:1, po którym poszli za ciosem i zostali mistrzami Europy. Czy tym razem będzie podobnie? Rozpędzeni Francuzi zrobią wszystko, aby się odegrać, a mając strzelby w postaci Kyliana Mbappe, Michaela Olise i Ousmane'a Dembele w każdej sekundzie są zagrożeniem. Transmisja z tego meczu na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

  • Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Gdy emocje po pierwszym półfinale opadną, kibice skupią się na tym drugim, po którym poznamy finałową parę MŚ 2026. Broniąca tytułu Argentyna została sama w starciu z europejskimi potęgami. Czy Leo Messi i spółka pokrzyżują plany gigantów ze Starego Kontynentu? Najpierw muszą uporać się z Anglikami, którzy podobnie jak w 2018 roku są dwa kroki od "przywrócenia futbolu do domu", jak mówią od lat o mistrzostwie świata. Transmisja z meczu Anglia - Argentyna również na TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Szczegółowy terminarz końcówki Mistrzostw Świata 2026:

  • Wtorek 14 lipca 2026, godz. 21, Arlington: Francja – Hiszpania (pierwszy półfinał)
  • Środa 15 lipca 2026, godz. 21, Atlanta: Argentyna – Anglia (drugi półfinał)
  • Sobota 18 lipca 2026, godz. 23, Miami Gardens: Mecz o 3. miejsce
  • Niedziela 19 lipca 2026, godz. 21, East Rutherford: Finał
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów
Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?
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