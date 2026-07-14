Pierwszy z czterech ostatnich meczów MŚ 2026 już dzisiaj, we wtorek 14 lipca.

W półfinałach mundialu zmierzą się Francja - Hiszpania i Anglia - Argentyna.

Sprawdź, jaki mecz dzisiaj na mundialu. Poniżej prezentujemy terminarz 1/2 finału.

MŚ 2026: Mecz dzisiaj we wtorek 14 lipca to Francja - Hiszpania!

Po dwóch dniach przerwy kibice wreszcie doczekają się kolejnych emocji na mundialu. We wtorek 14 lipca odbędzie się pierwszy półfinał: Francja - Hiszpania. Początek już o godzinie 21 czasu polskiego na słynnym amerykańskim AT&T Stadium w Arlington. Drugi półfinał zaplanowano z kolei na następny dzień i to wtedy poznamy skład finału. Poniżej znajdziesz dokładny terminarz półfinałów tegorocznego mundialu.

Terminarz 1/2 finału MŚ 2026

Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21, AT&T Stadium w Arlington)

W wielkim rewanżu za półfinał Euro 2024 stawką jest finał mistrzostw świata. Dwa lata temu Hiszpanie w podobnym składzie odnieśli cenne zwycięstwo 2:1, po którym poszli za ciosem i zostali mistrzami Europy. Czy tym razem będzie podobnie? Rozpędzeni Francuzi zrobią wszystko, aby się odegrać, a mając strzelby w postaci Kyliana Mbappe, Michaela Olise i Ousmane'a Dembele w każdej sekundzie są zagrożeniem. Transmisja z tego meczu na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Gdy emocje po pierwszym półfinale opadną, kibice skupią się na tym drugim, po którym poznamy finałową parę MŚ 2026. Broniąca tytułu Argentyna została sama w starciu z europejskimi potęgami. Czy Leo Messi i spółka pokrzyżują plany gigantów ze Starego Kontynentu? Najpierw muszą uporać się z Anglikami, którzy podobnie jak w 2018 roku są dwa kroki od "przywrócenia futbolu do domu", jak mówią od lat o mistrzostwie świata. Transmisja z meczu Anglia - Argentyna również na TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Szczegółowy terminarz końcówki Mistrzostw Świata 2026:

Wtorek 14 lipca 2026, godz. 21, Arlington: Francja – Hiszpania (pierwszy półfinał)

Środa 15 lipca 2026, godz. 21, Atlanta: Argentyna – Anglia (drugi półfinał)

Sobota 18 lipca 2026, godz. 23, Miami Gardens: Mecz o 3. miejsce

Niedziela 19 lipca 2026, godz. 21, East Rutherford: Finał

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie