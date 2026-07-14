Znany sędzia nie żyje. Skreślono go z mundialu. Ciało 38-latka znaleziono w domu

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-14 10:37

Tragiczne wieści obiegły świat piłki nożnej. Nie żyje znany holenderski sędzia Rob Dieperink. 38-latek został znaleziony martwy w swoim domu. Pierwotnie Holender znalazł się na liście sędziów tegorocznego mundialu, ale w maju został z niej skreślony w wyniku oskarżeń o napaść seksualną na nieletnią osobę. Sprawę finalnie umorzono, jednak Dieperink i tak stracił MŚ.

Czarno-białe zdjęcie sędziego Roba Dieperinka. O śmierci arbitra przeczytasz na SE Supersport.
Autor: KNVB/ X (Twitter) Sędzia Rob Dieperink nie żyje
  • Holenderski sędzia Rob Dieperink nie żyje.
  • 38-latka znaleziono martwego we własnym domu.
  • W ostatnich miesiącach Dieperink był bohaterem głośnego skandalu, przez który stracił MŚ, mimo że sprawę umorzono z powodu braku dowodów.

Nie żyje znany sędzia Rob Dieperink. Po skandalu skreślono go z mundialu

O tragicznym odkryciu poinformowała holenderska gazeta "De Telegraaf". Rob Dieperink został znaleziony martwy w swoim domu. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i zakończyła już śledztwo, wykluczając osób trzecich. Dbając o ochronę prywatności zmarłego i jego bliskich, nie podano więcej szczegółów.

Na co zmarł Jayden Adams z RPA? Ojciec piłkarza mówi o przyczynach śmierci. "Autopsja"

"Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni śmiercią Roba Dieperinka. Wraz z Robem tracimy bardzo cenionego sędziego, ale przede wszystkim świetnego i oddanego kolegę. Nasze myśli kierujemy ku jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy byli mu bliscy. Życzymy im wiele siły i otuchy w przeżywaniu tej wielkiej straty" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu holenderskiej federacji KNVB.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów
Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?

Dieperink w kwietniu został aresztowany po meczu Crystal Palace - Fiorentina (3:0) w ramach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. Zarzucano mu napaść seksualną na osobę nieletnią i popełnienie dwóch innych przestępstw. Wybuchł skandal, co doprowadziło do skreślenia go z listy sędziów MŚ 2026, na której pierwotnie się znalazł. Sprawę ostatecznie umorzono z powodu braku dowodów, ale Holender nie załapał się już na tegoroczny mundial.

Śmierć znanego międzynarodowego sędziego to kolejny cios dla piłkarskiego środowiska w ostatniej fazie kończących się mistrzostw świata. Zaledwie dwa dni wcześniej potwierdzono śmierć reprezentanta RPA Jaydena Adamsa, którego również odnaleziono martwego w domu, na przedmieściach Kapsztadu.

JAN TOMASZEWSKI: TEN PRZEPIS NA MUNDIALU JEST IDIOTYCZNY!
HOLANDIA
PIŁKA NOŻNA
MUNDIAL 2026