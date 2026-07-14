Znany sędzia nie żyje. Skreślono go z mundialu. Ciało 38-latka znaleziono w domu

Holenderski sędzia Rob Dieperink nie żyje.

38-latka znaleziono martwego we własnym domu.

W ostatnich miesiącach Dieperink był bohaterem głośnego skandalu, przez który stracił MŚ, mimo że sprawę umorzono z powodu braku dowodów.

Nie żyje znany sędzia Rob Dieperink. Po skandalu skreślono go z mundialu

O tragicznym odkryciu poinformowała holenderska gazeta "De Telegraaf". Rob Dieperink został znaleziony martwy w swoim domu. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i zakończyła już śledztwo, wykluczając osób trzecich. Dbając o ochronę prywatności zmarłego i jego bliskich, nie podano więcej szczegółów.

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"Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni śmiercią Roba Dieperinka. Wraz z Robem tracimy bardzo cenionego sędziego, ale przede wszystkim świetnego i oddanego kolegę. Nasze myśli kierujemy ku jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy byli mu bliscy. Życzymy im wiele siły i otuchy w przeżywaniu tej wielkiej straty" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu holenderskiej federacji KNVB.

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Dieperink w kwietniu został aresztowany po meczu Crystal Palace - Fiorentina (3:0) w ramach rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. Zarzucano mu napaść seksualną na osobę nieletnią i popełnienie dwóch innych przestępstw. Wybuchł skandal, co doprowadziło do skreślenia go z listy sędziów MŚ 2026, na której pierwotnie się znalazł. Sprawę ostatecznie umorzono z powodu braku dowodów, ale Holender nie załapał się już na tegoroczny mundial.

Śmierć znanego międzynarodowego sędziego to kolejny cios dla piłkarskiego środowiska w ostatniej fazie kończących się mistrzostw świata. Zaledwie dwa dni wcześniej potwierdzono śmierć reprezentanta RPA Jaydena Adamsa, którego również odnaleziono martwego w domu, na przedmieściach Kapsztadu.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F— KNVB (@KNVB) July 13, 2026