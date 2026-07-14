Pilna decyzja FIFA ws. Szymona Marciniaka. Koniec marzeń!

Szymon Marciniak nie poprowadzi półfinału MŚ

Pilna decyzja FIFA ws. Szymona Marciniaka! Wiadomo już, że Polak nie będzie sędziował spotkania Anglia - Argentyna. Na arbitra głównego w tym meczu wyznaczony został Amerykanin Ismail Elfath. Pochodzący z Płocka arbiter jednak cały czas jest w grze o dwa ostatnie spotkania mundialu 2026 (mecz o trzecie miejsce i finał). FIFA nie odesłała go domu, co daje nadzieje na to, że jeszcze go zobaczymy na murawie. Tym bardziej, że dotychczas sędziował na tegorocznych MŚ tylko dwa mecze, w dodatku w fazie grupowej (Argentyna - Algieria i Egipt - Iran). Przypomnijmy, że cztery lata temu - podczas mundialu w Katarze - Szymon Marciniak prowadził finał MŚ, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Co ciekawe, w drugim półfinale mundialu 2026 w obsadzie sędziowskiej znalazł się inny Polak - Tomasz Kwiatkowski, który będzie odpowiadał za obsługę VAR.

Kluczowa informacja dla Szymona Marciniaka! FIFA zdecydowała ws. półfinału MŚ!

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Szymon Marciniak wywołał kontrowersje. Leo Messi w roli głównej

Być może Szymon Marciniak dlatego nie został przydzielony do sędziowania spotkania Anglia - Argentyna, bo spore kontrowersje wywołała jego decyzja ze spotkania "Albicelestes" z Algierą. W roli głównej wystąpił wówczas Leo Messi, który w brzydki sposób sfaulował rywala. Za swoje przewinienie nie otrzymał nawet żółtej karki. Co ciekawe ewentualne sędziowanie finału mundialu przez Szymona Marciniaka wzbudziło emocje wśród osób zainteresowanych... polityką. Na portalu X głos zabrał m.in. Tomasz Lis. Swój wpis zamieścił jeszcze przed tym, zanim FIFA ogłosiła obsadę sędziowską obu półfinałów.

Podobno jest możliwość, że to Szymon Marciniak może sędziować mecz Argentyna - Anglia albo finał. Na barki Polaka spadłaby olbrzymia odpowiedzialność za los światowej piłki i resztki wiarygodności mistrzostw. Na żadnym arbitrze w historii aż taka odpowiedzialność nie ciążyła

- napisał dziennikarz.

Galeria: Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria

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