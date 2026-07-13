Kluczowa informacja dla Szymona Marciniaka! FIFA zdecydowała ws. półfinału MŚ!

Szymon Marciniak wciąż jest w USA i czeka w pogotowiu na kolejne decyzje FIFA. Ta właśnie zdecydowała, że wtorkowy pierwszy półfinał MŚ 2026 Francja - Hiszpania poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. Do obsadzenia pozostały zatem już tylko trzy mecze: półfinał Argentyna - Anglia (środa), spotkanie o trzecie miejsce (sobota) i finał (niedziela). To w nich jeszcze szansę może dostać Szymon Marciniak. Polak cztery lata temu w Katarze poprowadził finał mundialu Argentyna - Francja.

Ivan Barton wcześniej prowadził dwa mecz grupowe: Turcja - Paragwaj (0:1) i Japonia - Szwecja (1:1). W 1/8 finału sędziował natomiast spotkanie Szwajcaria - Kolumbia, które Helweci wygrali po rzutach karnych.

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Szymon Marciniak, któremu na liniach pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, prowadził dwa mecze fazy grupowej - Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1). W pierwszym z nich doszło do kontrowersyjnej sytuacji, gdy arbitrzy, łącznie z VAR, nie zareagowali na nadepnięcie Lionela Messiego na łydkę Aissy Mandiego. Nie brakowało opinii, że że słynny Argentyńczyk powinien dostać nawet czerwoną kartkę, ale Marciniak nie obejrzał nawet zapisu VAR.

Algierska federacja (FAF) złożyła w tej sprawie oficjalną skargę do FIFA, wskazując również na incydent z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomocnik po uderzeniu w twarz dłuższą chwilę leżał na murawie, lecz nie spotkało się to z reakcją ani Szymona Marciniaka, ani asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego. Piłkarska centrala nie upubliczniła swojego stanowiska ws. decyzji polskich sędziów.

Za drugie spotkanie Szymon Marciniak zebrał pochlebne recenzje. W końcówce doliczonego czasu gry, po rzucie wolnym i zamieszaniu w polu karnym, Shoja Khalilzadeh skierował piłkę do bramki Egiptu, a ten gol dawał Iranowi zwycięstwo 2:1 i awans z grupy, lecz po analizie VAR trafienie nie zostało uznane ze względu na spalonego.

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To trzeci turniej tej rangi w karierze Szymona Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Łącznie do tej pory Polak sędziował siedem meczów w mundialach. W jego dorobku jest też pięć spotkań mistrzostw Europy oraz m.in. finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.

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