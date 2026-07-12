Tysiące policjantów wyjdzie na ulice. Wszystko przez mecz mundialu

Nunez w wywiadzie dla BFM TV sprecyzował, że specjalna akcja związana z utrzymaniem bezpieczeństwa obejmie również noc z wtorku na środę.

Jak przekazał, w samym Paryżu w związku z ochroną parady wojskowej z okazji Dnia Bastylii na Polach Elizejskich będzie stacjonować pięć tysięcy policjantów i żandarmów. Podkreślił, że „nie będzie żadnej tolerancji dla jakichkolwiek nadużyć”.

Minister ocenił, że w czwartek, w dniu ćwierćfinałowego meczu MŚ między Francją a Marokiem (2:0), służby stanęły na wysokości zadania. - Mimo to doszło do przykrych incydentów, w tym śmierci 17-letniej dziewczyny w departamencie Nord, która zginęła w strasznym wypadku. Łącznie aresztowano 89 osób - poinformował.

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W Paryżu regularnie dochodzi ulicznych burd i zamieszek po meczach reprezentacji Francji i Paris Saint-Germain. Demolowane są sklepy, samochody, lokale usługowe i gastronomiczne. Choćby po ostatnim finale Ligi Mistrzów i zwycięstwie PSG nad Arsenalem francuska policja zatrzymała ponad 400 osób.

Półfinał mundialu Francja - Hiszpania we wtorek o godz. 21.00.