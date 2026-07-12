MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj na mundialu? Kto gra w niedzielę 12 lipca? Terminarz półfinałów

Do końca mundialu już tylko 4 spotkania: jakie mecze dzisiaj, w niedzielę 12 lipca 2026?

W nocy poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach MŚ 2026.

Kto dziś gra na mundialu? Prezentujemy poniżej pełen terminarz 1/2 finału.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj w niedzielę 12 lipca

Godz. 3 w nocy (z 11 na 12 lipca): Argentyna - Szwajcaria (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Jedyny mecz zaplanowany na niedzielę polskiego czasu to nocne starcie Argentyny i Szwajcarii w ostatnim ćwierćfinale MŚ 2026. Po triumfach Francji i Hiszpanii, z soboty na niedzielę poznaliśmy drugą parę półfinałową. Stworzą ją Anglia i zwycięzca tego spotkania. Broniący tytułu Argentyńczycy po porażce Maroka zostali ostatnią drużyną spoza Europy w grze o trofeum. Czy uda im się utrzeć nosa potęgom ze Starego Kontynentu? Wiele wyjaśnią półfinały, których terminarz przedstawiamy poniżej.

Kiedy półfinały MŚ 2026? Terminarz 1/2 finału

Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21:00, AT&T Stadium w Arlington)

Pierwszą parę półfinałową znaliśmy już od piątku, gdy Hiszpanie - nie bez problemów - wyeliminowali Belgię po "złotym golu" superrezerwowego Mikela Merino w 88. minucie. Podobnie jak na Euro 2024, te dwie europejskie potęgi zmierzą się teraz w półfinale, a niezależnie od wyniku zwycięzca będzie stawiany w roli faworyta finału. Na boisku w Niemczech było wtedy 2:1 dla Hiszpanii, czy po dwóch latach historia zatoczy koło? A może rozpędzeni Francuzi wezmą słodki rewanż na mistrzach Europy? Dowiemy się tego we wtorek, 14 lipca.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21:00, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

W drugim półfinale MŚ 2026 zmierzą się zespoły, które rywalizowały z soboty na niedzielę. W obu tych ćwierćfinałach 90 minut gry nie przyniosło rozstrzygnięcia. Czy podobnie będzie w 1/2 finału? Odpowiedź na to pytanie w środę, 15 lipca.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie