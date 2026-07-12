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Wynik meczu Norwegia - Anglia
- Norwegia [1:2] Anglia
Norwegia - Anglia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Norwegia
|Anglia
|Bramki
|1
|2
|Kto strzelił
A. Schjelderup (36')
J. Bellingham (45+2')
J. Bellingham (93')
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
K. Ajer (117')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Ryerson (60')
A. Sorloth (68')
A. Schjelderup (68')
D. Wolfe (90')
T. Heggem (91')
E. Haaland (106')
N. Madueke (46')
D. Rice (46')
A. Gordon (71')
N. O'Reilly (86')
E. Konsa (89')
J. Bellingham (111')
|Strzały celne
|4
|8
|Strzały niecelne
|6
|3
|Wszystkie strzały
|13
|14
|Strzały zablokowane
|3
|3
|Strzały z pola karnego
|10
|8
|Strzały spoza pola karnego
|3
|6
|Faule
|10
|8
|Rzuty rożne
|7
|4
|Spalone
|1
|5
|Posiadanie piłki
|47%
|53%
|Interwencje bramkarza
|6
|3
|Wszystkie podania
|563
|621
|Celne podania
|483
|563
|Skuteczność podań
|86%
|91%
Norwegia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Norwegia:
- Ørjan Nyland (bramkarz)
- Julian Ryerson (obrońca)
- Kristoffer Ajer (obrońca)
- Torbjørn Heggem (obrońca)
- David Møller Wolfe (obrońca)
- Martin Ødegaard (pomocnik)
- Sander Berge (pomocnik)
- Patrick Berg (pomocnik)
- Alexander Sørloth (napastnik)
- Erling Haaland (napastnik)
- Andreas Schjelderup (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sander Tangvik (bramkarz)
- Egil Selvik (bramkarz)
- Leo Østigård (obrońca)
- Fredrik André Bjørkan (obrońca)
- Sondre Langås (obrońca)
- Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
- Marcus Pedersen (obrońca)
- Morten Thorsby (pomocnik)
- Fredrik Aursnes (pomocnik)
- Kristian Thorstvedt (pomocnik)
- Thelo Aasgaard (pomocnik)
- Oscar Bobb (pomocnik)
- Jens Petter Hauge (pomocnik)
- Jørgen Strand Larsen (napastnik)
- Antonio Nusa (pomocnik)
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Ezri Konsa (obrońca)
- John Stones (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Declan Rice (pomocnik)
- Noni Madueke (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Anthony Gordon (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dean Henderson (bramkarz)
- James Trafford (bramkarz)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- Dan Burn (obrońca)
- Reece James (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Bukayo Saka (napastnik)
- Marcus Rashford (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
- Ivan Toney (napastnik)