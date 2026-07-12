Norwegia - Anglia (11.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-12 1:52

Ćwierćfinał Norwegii z Anglią na Mundialu 2026 to starcie rozegrane 11 lipca na Hard Rock Stadium w Miami. Obie reprezentacje walczyły tego dnia o wejście do strefy medalowej mistrzostw świata. Jaki padł wynik i kto częściej uderzał na bramkę przeciwnika? Poniżej znajdziecie statystyki meczu Norwegia - Anglia, które pokazują, jak wyglądał ten pojedynek.

Złoty Puchar Świata obok powiewających flag Norwegii i Anglii. O ćwierćfinale Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Norway-England (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Norwegia - Anglia

  • Norwegia [1:2] Anglia

Norwegia - Anglia - STATYSTYKI

StatystykaNorwegiaAnglia
Bramki12
Kto strzelił

A. Schjelderup (36')

J. Bellingham (45+2')

J. Bellingham (93')

Liczba kartek10
Kartki żółte

K. Ajer (117')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Ryerson (60')

A. Sorloth (68')

A. Schjelderup (68')

D. Wolfe (90')

T. Heggem (91')

E. Haaland (106')

N. Madueke (46')

D. Rice (46')

A. Gordon (71')

N. O'Reilly (86')

E. Konsa (89')

J. Bellingham (111')

Strzały celne48
Strzały niecelne63
Wszystkie strzały1314
Strzały zablokowane33
Strzały z pola karnego108
Strzały spoza pola karnego36
Faule108
Rzuty rożne74
Spalone15
Posiadanie piłki47%53%
Interwencje bramkarza63
Wszystkie podania563621
Celne podania483563
Skuteczność podań86%91%
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Norwegia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Norwegia:

  • Ørjan Nyland (bramkarz)
  • Julian Ryerson (obrońca)
  • Kristoffer Ajer (obrońca)
  • Torbjørn Heggem (obrońca)
  • David Møller Wolfe (obrońca)
  • Martin Ødegaard (pomocnik)
  • Sander Berge (pomocnik)
  • Patrick Berg (pomocnik)
  • Alexander Sørloth (napastnik)
  • Erling Haaland (napastnik)
  • Andreas Schjelderup (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sander Tangvik (bramkarz)
  • Egil Selvik (bramkarz)
  • Leo Østigård (obrońca)
  • Fredrik André Bjørkan (obrońca)
  • Sondre Langås (obrońca)
  • Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
  • Marcus Pedersen (obrońca)
  • Morten Thorsby (pomocnik)
  • Fredrik Aursnes (pomocnik)
  • Kristian Thorstvedt (pomocnik)
  • Thelo Aasgaard (pomocnik)
  • Oscar Bobb (pomocnik)
  • Jens Petter Hauge (pomocnik)
  • Jørgen Strand Larsen (napastnik)
  • Antonio Nusa (pomocnik)

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • John Stones (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Noni Madueke (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Anthony Gordon (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dean Henderson (bramkarz)
  • James Trafford (bramkarz)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Reece James (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Bukayo Saka (napastnik)
  • Marcus Rashford (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
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