Argentyna - Szwajcaria (12.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-12 4:37

Argentyna i Szwajcaria mierzą się właśnie w Kansas City w ramach ćwierćfinału Mundialu 2026. Spotkanie na Arrowhead Stadium to jeden z kluczowych momentów tegorocznych mistrzostw świata, a walka o wejście do strefy medalowej wciąż trwa. Jeśli chcecie sprawdzić, jak radzą sobie obie reprezentacje, aktualne statystyki meczu znajdziecie poniżej. Zestawienie obejmuje nie tylko wynik, ale też składy i pozostałe dane z tego starcia.

Złoty Puchar Świata na tle flag Argentyny i Szwajcarii. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Switzerland (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Argentyna - Szwajcaria

  • Argentyna [1:1] Szwajcaria

Argentyna - Szwajcaria - STATYSTYKI

StatystykaArgentynaSzwajcaria
Bramki11
Kto strzelił

A. Mac Allister (10')

D. Ndoye (67')

Liczba kartek03
Kartki żółte-

B. Embolo (44')

B. Embolo (72')

Kartki czerwone-

B. Embolo (72')

Zmiany--
Strzały celne15
Strzały niecelne21
Wszystkie strzały59
Strzały zablokowane23
Strzały z pola karnego25
Strzały spoza pola karnego34
Faule815
Rzuty rożne32
Spalone22
Posiadanie piłki48%52%
Interwencje bramkarza40
Wszystkie podania337359
Celne podania284320
Skuteczność podań84%89%
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Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Juan Musso (bramkarz)
  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Nicolás González (napastnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)
  • Giuliano Simeone (napastnik)
  • Nico Paz (napastnik)
  • José Manuel López (napastnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)

Szwajcaria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:

  • Gregor Kobel (bramkarz)
  • Denis Zakaria (obrońca)
  • Nico Elvedi (obrońca)
  • Manuel Akanji (obrońca)
  • Ricardo Rodríguez (obrońca)
  • Remo Freuler (pomocnik)
  • Granit Xhaka (pomocnik)
  • Fabian Rieder (pomocnik)
  • Djibril Sow (pomocnik)
  • Dan Ndoye (pomocnik)
  • Breel Embolo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yvon Mvogo (bramkarz)
  • Marvin Keller (bramkarz)
  • Eray Cömert (obrońca)
  • Aurèle Amenda (obrońca)
  • Luca Jaquez (obrońca)
  • Miro Muheim (obrońca)
  • Silvan Widmer (obrońca)
  • Ardon Jashari (pomocnik)
  • Michel Aebischer (pomocnik)
  • Christian Fassnacht (pomocnik)
  • Rubén Vargas (pomocnik)
  • Noah Okafor (napastnik)
  • Zeki Amdouni (napastnik)
  • Cédric Itten (napastnik)
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