Argentyna - Szwajcaria (12.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Argentyna i Szwajcaria mierzą się właśnie w Kansas City w ramach ćwierćfinału Mundialu 2026. Spotkanie na Arrowhead Stadium to jeden z kluczowych momentów tegorocznych mistrzostw świata, a walka o wejście do strefy medalowej wciąż trwa. Jeśli chcecie sprawdzić, jak radzą sobie obie reprezentacje, aktualne statystyki meczu znajdziecie poniżej. Zestawienie obejmuje nie tylko wynik, ale też składy i pozostałe dane z tego starcia.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Switzerland (Mecz Mundial 2026)