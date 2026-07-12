Spis treści
Wynik meczu Argentyna - Szwajcaria
- Argentyna [1:1] Szwajcaria
Argentyna - Szwajcaria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Argentyna
|Szwajcaria
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
A. Mac Allister (10')
D. Ndoye (67')
|Liczba kartek
|0
|3
|Kartki żółte
|-
B. Embolo (44')
B. Embolo (72')
|Kartki czerwone
|-
B. Embolo (72')
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|1
|5
|Strzały niecelne
|2
|1
|Wszystkie strzały
|5
|9
|Strzały zablokowane
|2
|3
|Strzały z pola karnego
|2
|5
|Strzały spoza pola karnego
|3
|4
|Faule
|8
|15
|Rzuty rożne
|3
|2
|Spalone
|2
|2
|Posiadanie piłki
|48%
|52%
|Interwencje bramkarza
|4
|0
|Wszystkie podania
|337
|359
|Celne podania
|284
|320
|Skuteczność podań
|84%
|89%
Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie”
Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Lionel Messi (napastnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Juan Musso (bramkarz)
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Facundo Medina (obrońca)
- Valentín Barco (pomocnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Nicolás González (napastnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
- Giuliano Simeone (napastnik)
- Nico Paz (napastnik)
- José Manuel López (napastnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
Szwajcaria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:
- Gregor Kobel (bramkarz)
- Denis Zakaria (obrońca)
- Nico Elvedi (obrońca)
- Manuel Akanji (obrońca)
- Ricardo Rodríguez (obrońca)
- Remo Freuler (pomocnik)
- Granit Xhaka (pomocnik)
- Fabian Rieder (pomocnik)
- Djibril Sow (pomocnik)
- Dan Ndoye (pomocnik)
- Breel Embolo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yvon Mvogo (bramkarz)
- Marvin Keller (bramkarz)
- Eray Cömert (obrońca)
- Aurèle Amenda (obrońca)
- Luca Jaquez (obrońca)
- Miro Muheim (obrońca)
- Silvan Widmer (obrońca)
- Ardon Jashari (pomocnik)
- Michel Aebischer (pomocnik)
- Christian Fassnacht (pomocnik)
- Rubén Vargas (pomocnik)
- Noah Okafor (napastnik)
- Zeki Amdouni (napastnik)
- Cédric Itten (napastnik)