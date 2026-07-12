Do końca mundialu już tylko cztery spotkania: półfinały, mecz o 3. miejsce i finał!

W nocy poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach MŚ 2026.

Kto dziś gra na mundialu? Poniżej prezentujemy pełen terminarz 1/2 finału.

Mecz dzisiaj na mundialu to Argentyna - Szwajcaria

Godz. 3 w nocy (z 11 na 12 lipca): Argentyna - Szwajcaria (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Jedynym meczem zaplanowanym na niedzielę polskiego czasu było nocne starcie Argentyny i Szwajcarii w ostatnim ćwierćfinale MŚ 2026. Po triumfach Francji i Hiszpanii, z soboty na niedzielę poznaliśmy drugą parę półfinałową. Stworzą ją Anglia i obrońcy tytułu Mistrza Świata, czyli Argentyna. Ostatnia drużyna spoza Europy wygrała po dogrywce ze Szwajcarią 3:1. Czy uda im się utrzeć nosa potęgom ze Starego Kontynentu? Wiele wyjaśnią półfinały, których terminarz przedstawiamy poniżej.

Kiedy półfinały MŚ 2026? Terminarz 1/2 finału

Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21:00, AT&T Stadium w Arlington)

Mecz Francja - Hiszpania będzie pierwszym półfinałem MŚ 2026. Obie drużyny prezentują piękny ofensywny futbol. Hiszpanie - nie bez problemów - wyeliminowali Belgię (2:1) po "złotym golu" rezerwowego Mikela Merino w 88. minucie. Wcześniej Francuzi ograli 2:0 Maroko. Podobnie jak na Euro 2024, te dwie europejskie potęgi zmierzą się teraz w półfinale, a niezależnie od wyniku zwycięzca będzie stawiany w roli faworyta finału. Na boisku w Niemczech było wtedy 2:1 dla Hiszpanii, czy po dwóch latach historia zatoczy koło? A może rozpędzeni Francuzi wezmą słodki rewanż na mistrzach Europy? Dowiemy się tego we wtorek, 14 lipca.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21:00, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Mecz Anglia - Argentyna zamknie rywalizację o wielki finał. W drugim półfinale MŚ 2026 zmierzą się zespoły, które rywalizowały z soboty na niedzielę. Anglia ograła 2:1 Norwegię, a Argentyna pokonała 3:1 Szwajcarię. W obu tych ćwierćfinałach 90 minut gry nie przyniosło rozstrzygnięcia. Czy podobnie będzie w 1/2 finału? Odpowiedź na to pytanie w środę, 15 lipca.

Oto szczegółowy terminarz końcówki Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026:

14 lipca 2026 (wtorek), godz. 21:00: Francja – Hiszpania (pierwszy półfinał)

15 lipca 2026 (środa), godz. 21:00: Argentyna – Anglia (drugi półfinał)

18 lipca 2026 (sobota), godz. 23:00: Mecz o trzecie miejsce MŚ

19 lipca 2026 (niedziela), godz. 21:00: Finał Mundialu 2026

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QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

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