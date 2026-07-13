MŚ 2026. Niebywałe, do czego doszło w półfinałach mundialu! Pierwszy taki przypadek

W półfinałach MŚ 2026 zagrają Argentyna, Hiszpania, Francja i Anglia.

To cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA, a taka sytuacja nie miała miejsca nigdy wcześniej.

Tylko raz do 1/2 finału MŚ doszła najwyżej sklasyfikowana reprezentacja - Brazylia w 1998 roku.

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Za nami 100 ze 104 meczów mundialu 2026 rozgrywanego w USA, Meksyku i Kanadzie, w którym po raz pierwszy w historii wystąpiło 48 drużyn. To właśnie cztery ostatnie mecze są najważniejsze i przyniosą medalowe rozstrzygnięcia. Pewne jest już, że mistrzostwo świata zdobędzie któraś z potęg - Argentyna, Hiszpania, Francja i Anglia to cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA, a taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii!

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Imponujące zestawienie obejmujące wszystkie mundiale po wprowadzeniu rankingu FIFA (po MŚ 1990, na stałe od sierpnia 1993 r.) przygotował Adam Bucholz, specjalizujący się w statystykach dotyczących skoków narciarskich. Pozwala to zrozumieć, do czego dojdzie w półfinałach MŚ 2026.

Oto półfinaliści mundiali po wprowadzeniu rankingu FIFA:

1994 - Brazylia (3. miejsce), Włochy (4.), Szwecja (10.), Bułgaria (29.)

1998 - Brazylia (1.), Francja (18.), Chorwacja (19.), Holandia (25.)

2002 - Brazylia (2.), Niemcy (11.), Turcja (22.), Korea Południowa (40.)

2006 - Portugalia (7.), Francja (8.), Włochy (13.), Niemcy (19.)

2010 - Hiszpania (2.), Holandia (4.), Niemcy (6.), Urugwaj (16.)

2014 - Niemcy (2.), Brazylia (3.), Argentyna (5.), Holandia (15.)

2018 - Belgia (3.), Francja (7.), Anglia (12.), Chorwacja (20.)

2022 - Argentyna (3.), Francja (4.), Chorwacja (12.), Maroko (22.)

2026 - Argentyna (1.), Hiszpania (2.), Francja (3.), Anglia (4.)

Argentyna jest więc dopiero drugim liderem rankingu FIFA, który dotarł do półfinału mundialu - po Brazylii w 1998, również broniącej wtedy tytułu, ale przegranej w finale. Czy Leo Messi i spółka powtórzą historię Brazylijczyków? Najpierw muszą pokonać Anglię w środowym półfinale. Dzień wcześniej o awans do finału zagrają Francja i Hiszpania.

Miejsca półfinalistów Mundialu w rankingu FIFA:1994 🇧🇷3, 🇮🇹4, 🇸🇪10, 🇧🇬291998 🇧🇷1, 🇫🇷18, 🇭🇷19, 🇳🇱252002 🇧🇷2, 🇩🇪11, 🇹🇷22, 🇰🇷402006 🇵🇹7, 🇫🇷8, 🇮🇹13, 🇩🇪192010 🇪🇸2, 🇳🇱4, 🇩🇪6, 🇺🇾162014 🇩🇪2, 🇧🇷3, 🇦🇷5, 🇳🇱152018 🇧🇪3, 🇫🇷7, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿12, 🇭🇷202022 🇦🇷3, 🇫🇷4, 🇭🇷12, 🇲🇦222026 🇦🇷1, 🇪🇸2, 🇫🇷3, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿4— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) July 12, 2026