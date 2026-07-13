MŚ 2026. Niebywałe, do czego doszło w półfinałach mundialu! Pierwszy taki przypadek

- W półfinałach MŚ 2026 zagrają Argentyna, Hiszpania, Francja i Anglia.
- To cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA, a taka sytuacja nie miała miejsca nigdy wcześniej.
- Tylko raz do 1/2 finału MŚ doszła najwyżej sklasyfikowana reprezentacja - Brazylia w 1998 roku.
MŚ 2026: Niebywałe, do czego doszło w półfinałach! Kosmiczny mundial
Za nami 100 ze 104 meczów mundialu 2026 rozgrywanego w USA, Meksyku i Kanadzie, w którym po raz pierwszy w historii wystąpiło 48 drużyn. To właśnie cztery ostatnie mecze są najważniejsze i przyniosą medalowe rozstrzygnięcia. Pewne jest już, że mistrzostwo świata zdobędzie któraś z potęg - Argentyna, Hiszpania, Francja i Anglia to cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA, a taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii!
FIFA szykuje kolejną rewolucję. Znów chcą mieszać, chodzi o mundial
Imponujące zestawienie obejmujące wszystkie mundiale po wprowadzeniu rankingu FIFA (po MŚ 1990, na stałe od sierpnia 1993 r.) przygotował Adam Bucholz, specjalizujący się w statystykach dotyczących skoków narciarskich. Pozwala to zrozumieć, do czego dojdzie w półfinałach MŚ 2026.
Oto półfinaliści mundiali po wprowadzeniu rankingu FIFA:
- 1994 - Brazylia (3. miejsce), Włochy (4.), Szwecja (10.), Bułgaria (29.)
- 1998 - Brazylia (1.), Francja (18.), Chorwacja (19.), Holandia (25.)
- 2002 - Brazylia (2.), Niemcy (11.), Turcja (22.), Korea Południowa (40.)
- 2006 - Portugalia (7.), Francja (8.), Włochy (13.), Niemcy (19.)
- 2010 - Hiszpania (2.), Holandia (4.), Niemcy (6.), Urugwaj (16.)
- 2014 - Niemcy (2.), Brazylia (3.), Argentyna (5.), Holandia (15.)
- 2018 - Belgia (3.), Francja (7.), Anglia (12.), Chorwacja (20.)
- 2022 - Argentyna (3.), Francja (4.), Chorwacja (12.), Maroko (22.)
- 2026 - Argentyna (1.), Hiszpania (2.), Francja (3.), Anglia (4.)
Argentyna jest więc dopiero drugim liderem rankingu FIFA, który dotarł do półfinału mundialu - po Brazylii w 1998, również broniącej wtedy tytułu, ale przegranej w finale. Czy Leo Messi i spółka powtórzą historię Brazylijczyków? Najpierw muszą pokonać Anglię w środowym półfinale. Dzień wcześniej o awans do finału zagrają Francja i Hiszpania.