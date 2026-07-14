Francja - Hiszpania 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Oyarzabal 22. min (kar.), 0:2 Porro 58. min
Francja: Mike Maignan - Lucas Digne, William Saliba (30. Maxence Lacroix), Dayot Upamecano, Jules Kounde - Adrien Rabiot, (46. Manu Kone), Aurelien Tchouameni, Bradley Barcola (57 Desirae Doue), Michael Olise (73. Rayan Cherki), Ousmane Dembele - Kylian Mbappe
Hiszpania: Unai Simon - Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro (83. Nico Williams) - Fabian Ruiz (77. Mikel Merino), Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo (77. Pedri), Alex Baena (83. Marcos Llorente) - Mikel Oyarzabal (74. Ferran Torres)
Francja - Hiszpania
90+4
Strzał Dembele, ale Unai Simon bez problemów złapał piłkę
90+4
Dynamiczna akcja Nico Williamsa, ale trafił w boczną siatkę
90.
Do drugiej połowy doliczone 7 minut
90.
Ładna akcja Francuzów, ale Cucrella w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Mbappe!
89.
Yamal padł w polu karnym Francuzów, ale sędzia pokazuje, że gramy dalej
89.
Strzelał z wolnego Mbappe, ale nad bramką
88.
Doue faulowany przed polem karnym Hiszpanów
86.
Mbappe ukarany żółtą kartką za faul na Unaiu Simonie
85.
Dembele faulowany przy bocznej linii na wysokości pola karnego Hiszpanów, ale kiepskie dośrodkowanie z rzutu wolnego
83.
Znów podwójna zmiana u Hiszpanów: schodzą Porro o Baena, a w ich miejsce Nico Williams i Marco Llorente
81.
Ale szczęście miał Unai Simon! Po podaniu na wolne pole do Mbappe, hiszpański bramkarz wybiegł przed pole karne i zagrał głową do... Dembele. Ten jednak oddał kiepski strzał prosto we wracającego do bramki Unaia Simona
80.
Dobra interwencja Unaia Simona, hiszpańskiego bramkarza
78.
Niecelny strzał Ferrana Torresa
77.
Podwójna zmiana w zespole hiszpańskim: schodzą Olmoo i Fabian Ruiz. Wchodzą Mikel Merino i Pedri
76.
Dynamiczna akcja Mbappe, ale wyciął go Yamal. Faul
75.
Doue zagrywał w pole karne do Mbappe, ale niecelne podanie
74.
Ferran Torres zmienia Oyarzabala
73.
Cherki zmienia Olise
73.
Mecz wznowiony
A tak padł gol na 2:0
Fenomenalna Hiszpania podwyższa prowadzenie na 2⃣:0⃣!— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 14, 2026
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70.
Przerwa na picie
69.
Kounde faulował Baenę
68.
Francja rzuciła się do ataku. Mbappe znów na spalonym
67
Mocny strzał Mbappe, ale Cucurella zablokował to uderzenie. Rzut rożny
64.
Akcja Mbappe. Wpadł w pole karne i oddał strzał z ostrego konta, ale tylko rzut rożny
64.
Hiszpanie grają z coraz większą swobodą. Francuzi bezradni
61.
Yamal trafia do siatki po indywidualnej akcji! 3:0? Jednak nie! Spalony!
58.
Porro zagrał w pole karne do Olmo. Ten odegrał mu z klepki, a Porro w sytuacji sam na sam trafił do siatki!
58.
GOOOOOLLL!!!! PEDRO PORRO! HISZPANIA PROWADZI 2:0
57.
Doue zmienia Barcolę
56.
Akcja Hiszpanów, ale bardzo niecelne podanie Fabiana Ruiza
55.
Barcola wpadł w pole karne Hiszpanów, ale dobra interwencja bramkarza Unaia Simona
54.
Akcja Francuzów, ale fatalne zagranie Dembele
53.
Dynamiczna akcja Yamala, ale dogonił go Barcola i odebrał mu piłkę
52.
Mocny strzał Oyarzabala, ale obok francuskiej bramki
51.
Yamal był sam na sam. Przegrał pojedynek, a do tego okazało się, że był na spalonym
50.
Oyarzabal faulowany na środku boiska
49.
Upamecano kopnięty przez Fabiana Ruiza
48.
Olise popędził w stronę pola karnego Hiszpanii, ale Cucurella odebrał mu piłkę
46.
POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY
46.
Zmiana w reprezentacji Francji: Kone w miejsce Rabiota
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Hiszpania prowadzi 1:0
45+6
Mbappe dryblował w polu karnym, ale stracił piłkę
45+3
Szarżował Yamal, ale nie zdołał opanować piłki w polu karnym
45+2
Mocne dośrodkowanie w pole karne Kounde. Mbappe jednak nie zdołał odda strzału głową
45
Do pierwszej połowy doliczone 6 minut
45.
Rabiot, który ma już żółtą kartkę, ostro sfaulował Fabiana Ruiza. Sędzia był teraz pobłażliwy
44.
Sygnał z VAR i jednak bez rzutu wolnego
44.
Dembele faulowany przed polem karnym Hiszpanów
42.
Mbappe dostał podanie na wolne pole, ale Unai Simon wybiegł zza bramki i w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Francuza!
41.
Mbappe znów na spalonym
40.
Mbappe złapany na spalonym blisko połowy boiska
40.
Rodri faulował Olise
39.
Dynamiczna akcja Yamala, ale Hiszpan faulował
38.
Hiszpania blisko kolejnego gola. Po akcji Olmo i Yamala strzelał Fabian Ruiz, ale nie trafił w bramkę
37.
Mocny strzał Porro, ale nad bramką Francuzów
36.
Ładna akcja Francuzów. Strzelał Barcola, ale niecelnie
34.
Groźna akcja Baeny, ale Hiszpan na spalonym
33.
Ofensywna akcja Olmo i Cucurelli, ale Francuzi wybijają piłkę
31.
Faulowany Olise. Cucurella dostał żółtą kartkę
30.
Zmiana w zespole Francji: Lacroix wchodzi na boisko w miejsce Saliby
29.
Saliba (obrońca Francuzów) kontuzjowany. Usiadł na murawie i wybił piłkę
28.
Mecz wznowiony
Tak padła bramka dla Hiszpanii
No i mamy prowadzenie Hiszpanów, którzy po faulu na Yamalu w polu karnym wykorzystali jedenastkę! ⚽️— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 14, 2026
🔴📲 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐉𝐀 - 𝐇𝐈𝐒𝐙𝐏𝐀𝐍𝐈𝐀 👉 https://t.co/zj0Ikf5SWq pic.twitter.com/XrHPmuVXO8
24.
Przerwa na picie
22.
GOOLLLL!!!! OYARZABAL! Hiszpański napastnik strzelił bardzo mocno i bardzo precyzyjnie! Hiszpania prowadzi 1:0
20'
Digne nie zauważył Yamala i próbując wykopać piłkę, kopnął mocno Hiszpana!
20
RZUT KARNY DLA FRANCJI!
18
Cucurella dostał prostopadłe podanie, ale stracił piłkę
17.
Francja zepchnęła teraz Hiszpanów w pole karne
16.
Groźna kontra Mbappe. Francuz wychodził na czystą pozycję, ale został osaczony przez hiszpańskich obrońców. Tylko rzut rożny
15.
Olise ostro potraktował Rodriego. Powinna by kartka
13.
Bardzo niedokładne podanie Mbappe do Dembele
12
Akcja Francuzów. Szarżował Kounde, ale dobra interwencja Laporte'a
10.
Baena uderzył prosto w mur. Potem jeszcze akcja Yamala, ale piłka wybita na aut
8.
Żółta kartka dla Rabiota
8.
Olmo faulowany tuż przed polem karnym Francuzów. Będzie rzut wolny
7.
Rzut rożny Francuzów, ale bez sytuacji bramkowej
6.
Szybka kontra Francuzów. Barcola szarżował na lewym skrzydle i wywalczył rzut rożny
5.
Przy piłce Hiszpania. Wymiana podań w środku pola
4.
Drybling Yamala, ale Hiszpan stracił piłkę. Dziś świętuje 19. urodziny
3.
Przewagę mają Francuzi. Na razie dominują w środku pola
2.
Akcja Francuzów, ale niecelne podanie Rabiota
1.
GRAMY! Hiszpania zaczęła
Przed meczem mieliśmy jeszcze minutę ciszy
Witamy w relacji na żywo z meczu Francja - Hiszpania w półfinale MŚ 2026. Początek o godz. 21.