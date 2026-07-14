Francja - Hiszpania RELACJA NA ŻYWO z półfinału MŚ 2026 [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-14 22:22

Mecz Francja - Hiszpania to pierwszy półfinał MŚ 2026. Zapowiada się wspaniale. Dwie ofensywnie grające drużyny, w których składach roi się od piłkarskich wirtuozów. Poniżej relacja na żywo z meczu Francja - Hiszpania.

Francja - Hiszpania RELACJA NA ŻYWO z półfinału MŚ 2026 [WYNIK]
Autor: Associated Press

Francja - Hiszpania 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Oyarzabal 22. min (kar.), 0:2 Porro 58. min

Francja: Mike Maignan - Lucas Digne, William Saliba (30. Maxence Lacroix), Dayot Upamecano, Jules Kounde - Adrien Rabiot, (46. Manu Kone), Aurelien Tchouameni, Bradley Barcola (57 Desirae Doue), Michael Olise (73. Rayan Cherki), Ousmane Dembele - Kylian Mbappe

Hiszpania: Unai Simon - Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro (83. Nico Williams) - Fabian Ruiz (77. Mikel Merino), Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo (77. Pedri), Alex Baena (83. Marcos Llorente) - Mikel Oyarzabal (74. Ferran Torres)

Na żywo

Francja - Hiszpania

90+4

Strzał Dembele, ale Unai Simon bez problemów złapał piłkę

90+4

Dynamiczna akcja Nico Williamsa, ale trafił w boczną siatkę

90.

Do drugiej połowy doliczone 7 minut

90.

Ładna akcja Francuzów, ale Cucrella w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Mbappe!

89.

Yamal padł w polu karnym Francuzów, ale sędzia pokazuje, że gramy dalej

89.

Strzelał z wolnego Mbappe, ale nad bramką

88.

Doue faulowany przed polem karnym Hiszpanów

86.

Mbappe ukarany żółtą kartką za faul na Unaiu Simonie

85.

Dembele faulowany przy bocznej linii na wysokości pola karnego Hiszpanów, ale kiepskie dośrodkowanie z rzutu wolnego

83.

Znów podwójna zmiana u Hiszpanów: schodzą Porro o Baena, a w ich miejsce Nico Williams i Marco Llorente

81.

Ale szczęście miał Unai Simon! Po podaniu na wolne pole do Mbappe, hiszpański bramkarz wybiegł przed pole karne i zagrał głową do... Dembele. Ten jednak oddał kiepski strzał prosto we wracającego do bramki Unaia Simona

80.

Dobra interwencja Unaia Simona, hiszpańskiego bramkarza

78.

Niecelny strzał Ferrana Torresa

77.

Podwójna zmiana w zespole hiszpańskim: schodzą Olmoo i Fabian Ruiz. Wchodzą Mikel Merino i Pedri

76.

Dynamiczna akcja Mbappe, ale wyciął go Yamal. Faul

75.

Doue zagrywał w pole karne do Mbappe, ale niecelne podanie

74.

Ferran Torres zmienia Oyarzabala

73.

Cherki zmienia Olise

73.

Mecz wznowiony

A tak padł gol na 2:0 

70.

Przerwa na picie

69.

Kounde faulował Baenę

68.

Francja rzuciła się do ataku. Mbappe znów na spalonym

67

Mocny strzał Mbappe, ale Cucurella zablokował to uderzenie. Rzut rożny

64.

Akcja Mbappe. Wpadł w pole karne i oddał strzał z ostrego konta, ale tylko rzut rożny

64.

Hiszpanie grają z coraz większą swobodą. Francuzi bezradni

61.

Yamal trafia do siatki po indywidualnej akcji! 3:0? Jednak nie! Spalony!

58.

Porro zagrał w pole karne do Olmo. Ten odegrał mu z klepki, a Porro w sytuacji sam na sam trafił do siatki!

58.

GOOOOOLLL!!!! PEDRO PORRO! HISZPANIA PROWADZI 2:0

57.

Doue zmienia Barcolę

56.

Akcja Hiszpanów, ale bardzo niecelne podanie Fabiana Ruiza

55.

Barcola wpadł w pole karne Hiszpanów, ale dobra interwencja bramkarza Unaia Simona

54.

Akcja Francuzów, ale fatalne zagranie Dembele

53.

Dynamiczna akcja Yamala, ale dogonił go Barcola i odebrał mu piłkę

52.

Mocny strzał Oyarzabala, ale obok francuskiej bramki

51.

Yamal był sam na sam. Przegrał pojedynek, a do tego okazało się, że był na spalonym

50.

Oyarzabal faulowany na środku boiska

49.

Upamecano kopnięty przez Fabiana Ruiza

48.

Olise popędził w stronę pola karnego Hiszpanii, ale Cucurella odebrał mu piłkę

46.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY

46.

Zmiana w reprezentacji Francji: Kone w miejsce Rabiota

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Hiszpania prowadzi 1:0

45+6

Mbappe dryblował w polu karnym, ale stracił piłkę 

45+3

Szarżował Yamal, ale nie zdołał opanować piłki w polu karnym

45+2

Mocne dośrodkowanie w pole karne Kounde. Mbappe jednak nie zdołał odda strzału głową

45

Do pierwszej połowy doliczone 6 minut

45.

Rabiot, który ma już żółtą kartkę, ostro sfaulował Fabiana Ruiza. Sędzia był teraz pobłażliwy

44.

Sygnał z VAR i jednak bez rzutu wolnego

44.

Dembele faulowany przed polem karnym Hiszpanów

42.

Mbappe dostał podanie na wolne pole, ale Unai Simon wybiegł zza bramki i w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Francuza!

41.

Mbappe znów na spalonym

40.

Mbappe złapany na spalonym blisko połowy boiska

40.

Rodri faulował Olise

39.

Dynamiczna akcja Yamala, ale Hiszpan faulował

38.

Hiszpania blisko kolejnego gola. Po akcji Olmo i Yamala strzelał Fabian Ruiz, ale nie trafił w bramkę

37.

Mocny strzał Porro, ale nad bramką Francuzów

36.

Ładna akcja Francuzów. Strzelał Barcola, ale niecelnie

34.

Groźna akcja Baeny, ale Hiszpan na spalonym

33.

Ofensywna akcja Olmo i Cucurelli, ale Francuzi wybijają piłkę 

31.

Faulowany Olise. Cucurella dostał żółtą kartkę

30.

Zmiana w zespole Francji: Lacroix wchodzi na boisko w miejsce Saliby

29.

Saliba (obrońca Francuzów) kontuzjowany. Usiadł na murawie i wybił piłkę

28.

Mecz wznowiony

Tak padła bramka dla Hiszpanii

24.

Przerwa na picie

22.

GOOLLLL!!!! OYARZABAL! Hiszpański napastnik strzelił bardzo mocno i bardzo precyzyjnie! Hiszpania prowadzi 1:0

20'

Digne nie zauważył Yamala i próbując wykopać piłkę, kopnął mocno Hiszpana!

20

RZUT KARNY DLA FRANCJI!

18

Cucurella dostał prostopadłe podanie, ale stracił piłkę

17.

Francja zepchnęła teraz Hiszpanów w pole karne

16.

Groźna kontra Mbappe. Francuz wychodził na czystą pozycję, ale został osaczony przez hiszpańskich obrońców. Tylko rzut rożny

15.

Olise ostro potraktował Rodriego. Powinna by kartka

13.

Bardzo niedokładne podanie Mbappe do Dembele

12

Akcja Francuzów. Szarżował Kounde, ale dobra interwencja Laporte'a

10.

Baena uderzył prosto w mur. Potem jeszcze akcja Yamala, ale piłka wybita na aut

8.

Żółta kartka dla Rabiota

8.

Olmo faulowany tuż przed polem karnym Francuzów. Będzie rzut wolny

7.

Rzut rożny Francuzów, ale bez sytuacji bramkowej

6.

Szybka kontra Francuzów. Barcola szarżował na lewym skrzydle i wywalczył rzut rożny

5.

Przy piłce Hiszpania. Wymiana podań w środku pola

4.

Drybling Yamala, ale Hiszpan stracił piłkę. Dziś świętuje 19. urodziny

3.

Przewagę mają Francuzi. Na razie dominują w środku pola

2.

Akcja Francuzów, ale niecelne podanie Rabiota

1.

GRAMY! Hiszpania zaczęła

Przed meczem mieliśmy jeszcze minutę ciszy

Witamy w relacji na żywo z meczu Francja - Hiszpania w półfinale MŚ 2026. Początek o godz. 21.

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