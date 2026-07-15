Do końca mundialu już tylko 3 spotkania: jakie mecze dzisiaj, w środę 15 lipca 2026?

Przed nami decydujące rozstrzygnięcie w półfinałach MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra na mundialu. Poniżej prezentujemy terminarz ostatnich meczów MŚ.

MŚ 2026: Mecz dzisiaj w środę 15 lipca to Anglia - Argentyna

Po zwycięstwie we wtorkowym półfinale Hiszpania czeka już na rywala w finale MŚ 2026. Będzie to Anglia lub Argentyna - wszystko wyjaśni się dzisiaj na słynnym Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Początek wielkich emocji już o godzinie 21 czasu polskiego. Zwycięzca tego półfinału zagra o wszystko, z kolei przegrany zmierzy się z Francją w meczu o trzecie miejsce i brązowe medale. Poniżej dokładny terminarz ostatnich meczów tegorocznego mundialu.

Terminarz 1/2 finału i końcówki MŚ 2026

Francja 0:2 Hiszpania (wtorek, 14 lipca)

Podobnie jak w półfinale Euro 2024, to Hiszpanie byli górą i zagrają o triumf w drugim wielkim turnieju z rzędu. Francuzom pozostaje jedynie walka o medal za trzecie miejsce.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Emocje przed drugim półfinałem MŚ rosną z godziny na godzinę. Kibice na całym świecie żyją już potencjalnym starciem Hiszpanii Lamine'a Yamala z Argentyną Leo Messiego w finale mundialu, ale Albicelestes muszą jeszcze pokonać Anglików. A ci mają prawo wierzyć, że po 60 latach powtórzą sukces z 1966 roku i "futbol wróci do domu". Drużyna prowadzona przez Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellinghama z pewnością postawi obrońcom tytułu twarde warunki. Kto będzie górą? Transmisja z tego meczu na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Mecz o 3. miejsce: Francja - Anglia/Argentyna (sobota 18 lipca, godz. 23, Miami Gardens)

Rozczarowani Francuzi czekają na przegranego z drugiego półfinału. Mecz o trzecie miejsce zawsze wiąże się z poczuciem niedosytu obu drużyn, ale nie wolno zapominać, że jakikolwiek medal MŚ to olbrzymi sukces. W nocy z soboty na niedzielę poznamy pierwszych medalistów tegorocznego mundialu.

Finał: Hiszpania - Anglia/Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21, East Rutherford)

Niezależnie od zwycięzcy drugiego półfinału, będzie to najważniejszy mecz tego turnieju i najbliższych czterech lat. Czy w finale MŚ dojdzie do powtórki z finału ostatniego Euro (Hiszpania 2:1 Anglia)? A może Argentyna jako jedyna drużyna spoza Europy pozostanie w grze do samego końca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już dzisiaj, a w niedzielę 19 lipca mundial 2026 oficjalnie przejdzie do historii.

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