Trener reprezentacji Francji - Didier Deschamps. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Didier Deschamps - życiorys

Didier Deschamps urodził się we Francji i swoją karierę piłkarską zaczynał w zespole Nantes. Szybko zapracował na transfer do klubu Olympique Marsylia, z którym w 1993 roku wygrał Ligę Mistrzów. Był wtedy najmłodszym kapitanem w historii, który podniósł to trofeum. Później grał jeszcze w takich drużynach jak Juventus, Chelsea oraz Valencia. Na boisku występował jako defensywny pomocnik i często nazywano go nosicielem wody, ponieważ jego głównym zadaniem było odbieranie piłki i podawanie jej kolegom z drużyny. Jako kapitan reprezentacji Francji poprowadził swój kraj do zdobycia mistrzostwa świata w 1998 roku i mistrzostwa Europy w 2000 roku.

Po zakończeniu gry w piłkę w 2001 roku od razu został trenerem. Na początku prowadził francuski zespół Monaco, a później trenował Juventus i Olympique Marsylia. Od 2012 roku nieprzerwanie pracuje jako selekcjoner reprezentacji Francji. W życiu prywatnym jest od 1989 roku mężem Claude Antoinette, z którą ma urodzonego w 1996 roku syna Dylana. W młodości przeżył dużą tragedię, ponieważ jego brat Philippe zginął w katastrofie lotniczej, gdy Didier miał 19 lat.

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Didier Deschamps - kariera i najważniejsze informacje

Jako trener Didier Deschamps stawia przede wszystkim na dobrą organizację gry w obronie i szybkie kontrataki. Jego styl bywa często nazywany pragmatycznym, ponieważ szkoleniowiec woli wygrać mecz po brzydkiej grze niż ładnie grać i przegrać. Podczas wielkich turniejów wielokrotnie zmieniał pozycje swoim piłkarzom, aby cała drużyna lepiej funkcjonowała na boisku. Trener przywiązuje również bardzo dużą wagę do atmosfery w szatni i dobiera zawodników tak, aby pasowali do siebie swoimi charakterami. Taki sposób pracy przyniósł mu wiele sukcesów, a on sam zapowiedział, że po zakończeniu kontraktu w czerwcu 2026 roku prawdopodobnie odejdzie z reprezentacji.

Imię i nazwisko: Didier Deschamps

Didier Deschamps Miejsce urodzenia: Bajonna (Francja)

Bajonna (Francja) Narodowość (pochodzenie): Francja

Francja Trener klubowy: Monaco (2001-2005), Juventus (2006-2007), Marseille (2009-2012)

Monaco (2001-2005), Juventus (2006-2007), Marseille (2009-2012) Trener reprezentacji: Francja (od 2012 r.)

Didier Deschamps - sukcesy i osiągnięcia

Didier Deschamps odniósł w swojej karierze trenerskiej ogromne sukcesy, a w 2018 roku wygrał mistrzostwo świata jako selekcjoner reprezentacji Francji. Z tą samą kadrą zdobył też srebrne medale na mistrzostwach Europy w 2016 roku i na mistrzostwach świata w 2022 roku. W piłce klubowej wygrał mistrzostwo Francji z drużyną Olympique Marsylia w 2010 roku i zdobył z nią trzy Puchary Ligi Francuskiej. Z klubem Monaco dotarł z kolei do finału Ligi Mistrzów w 2004 roku. Poprowadził reprezentację swojego kraju w 114 wygranych meczach, co daje mu ponad 64 procent zwycięstw. Za swoje wyniki sportowe został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej.