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Wynik meczu Kanada - Bośnia i Hercegowina
- Kanada [0:1] Bośnia i Hercegowina
Kanada - Bośnia i Hercegowina - STATYSTYKI
|Statystyka
|Kanada
|Bośnia i Hercegowina
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
J. Lukic (21')
|Liczba kartek
|2
|2
|Kartki żółte
A. Johnston (11')
L. De Fougerolles (53')
E. Demirovic (45')
J. Lukic (45+1')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
L. Millar (61')
J. David (61')
T. Buchanan (61')
J. Lukic (62')
I. Basic (62')
|Strzały celne
|3
|3
|Strzały niecelne
|4
|4
|Wszystkie strzały
|10
|7
|Strzały zablokowane
|3
|0
|Strzały z pola karnego
|8
|5
|Strzały spoza pola karnego
|2
|2
|Faule
|8
|14
|Rzuty rożne
|9
|3
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|64%
|36%
|Interwencje bramkarza
|2
|1
|Wszystkie podania
|310
|178
|Celne podania
|230
|111
|Skuteczność podań
|74%
|62%
Kanada - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kanada:
- Maxime Crépeau (bramkarz)
- Alistair Johnston (obrońca)
- Luc De Fougerolles (obrońca)
- Derek Cornelius (obrońca)
- Richie Laryea (obrońca)
- Tajon Buchanan (pomocnik)
- Ismael Koné (pomocnik)
- Stephen Eustaquio (pomocnik)
- Liam Millar (pomocnik)
- Jonathan David (napastnik)
- Tani Oluwaseyi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dayne St. Clair (bramkarz)
- Owen Goodman (bramkarz)
- Niko Sigur (pomocnik)
- Alfie Jones (obrońca)
- Joel Waterman (obrońca)
- Moise Bombito (obrońca)
- Alphonso Davies (obrońca)
- Ali Ahmed (pomocnik)
- Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
- Mathieu Choinière (pomocnik)
- Jonathan Osorio (pomocnik)
- Jacob Shaffelburg (napastnik)
- Promise David (napastnik)
- Jayden Nelson (napastnik)
- Cyle Larin (napastnik)
Bośnia i Hercegowina - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:
- Nikola Vasilj (bramkarz)
- Amar Dedić (obrońca)
- Nikola Katić (obrońca)
- Tarik Muharemović (obrońca)
- Sead Kolašinac (obrońca)
- Esmir Bajraktarević (pomocnik)
- Ivan Bašić (pomocnik)
- Benjamin Tahirović (pomocnik)
- Amar Memić (pomocnik)
- Ermedin Demirović (napastnik)
- Jovo Lukić (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mladen Jurkas (bramkarz)
- Martin Zlomislić (bramkarz)
- Arjan Malić (obrońca)
- Stjepan Radeljić (obrońca)
- Dennis Hadžikadunić (obrońca)
- Nihad Mujakić (obrońca)
- Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
- Ivan Šunjić (pomocnik)
- Armin Gigović (pomocnik)
- Dženis Burnić (pomocnik)
- Kerim Alajbegović (napastnik)
- Ermin Mahmic (pomocnik)
- Samed Baždar (napastnik)
- Edin Džeko (napastnik)
- Haris Tabaković (napastnik)