Kanada - Bośnia i Hercegowina (12.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-12 22:35

Kanada i Bośnia i Hercegowina grają właśnie na stadionie BMO Field w Toronto w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Dla obu reprezentacji to pierwsze spotkanie na tegorocznych mistrzostwach świata, więc walka o punkty w tabeli jest teraz priorytetem. Jeśli chcesz sprawdzić, kto częściej atakuje i jak prezentuje się wynik, warto zerknąć w liczby z tego starcia. Poniżej znajdziesz aktualne statystyki meczu, które pokazują, co dzieje się na boisku w Toronto.

Canada-Bosnia & Herzegovina (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Canada-Bosnia & Herzegovina (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Kanada - Bośnia i Hercegowina

  • Kanada [0:1] Bośnia i Hercegowina

Kanada - Bośnia i Hercegowina - STATYSTYKI

StatystykaKanadaBośnia i Hercegowina
Bramki01
Kto strzelił-

J. Lukic (21')

Liczba kartek22
Kartki żółte

A. Johnston (11')

L. De Fougerolles (53')

E. Demirovic (45')

J. Lukic (45+1')

Kartki czerwone--
Zmiany

L. Millar (61')

J. David (61')

T. Buchanan (61')

J. Lukic (62')

I. Basic (62')

Strzały celne33
Strzały niecelne44
Wszystkie strzały107
Strzały zablokowane30
Strzały z pola karnego85
Strzały spoza pola karnego22
Faule814
Rzuty rożne93
Spalone10
Posiadanie piłki64%36%
Interwencje bramkarza21
Wszystkie podania310178
Celne podania230111
Skuteczność podań74%62%
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Kanada - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kanada:

  • Maxime Crépeau (bramkarz)
  • Alistair Johnston (obrońca)
  • Luc De Fougerolles (obrońca)
  • Derek Cornelius (obrońca)
  • Richie Laryea (obrońca)
  • Tajon Buchanan (pomocnik)
  • Ismael Koné (pomocnik)
  • Stephen Eustaquio (pomocnik)
  • Liam Millar (pomocnik)
  • Jonathan David (napastnik)
  • Tani Oluwaseyi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dayne St. Clair (bramkarz)
  • Owen Goodman (bramkarz)
  • Niko Sigur (pomocnik)
  • Alfie Jones (obrońca)
  • Joel Waterman (obrońca)
  • Moise Bombito (obrońca)
  • Alphonso Davies (obrońca)
  • Ali Ahmed (pomocnik)
  • Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
  • Mathieu Choinière (pomocnik)
  • Jonathan Osorio (pomocnik)
  • Jacob Shaffelburg (napastnik)
  • Promise David (napastnik)
  • Jayden Nelson (napastnik)
  • Cyle Larin (napastnik)

Bośnia i Hercegowina - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:

  • Nikola Vasilj (bramkarz)
  • Amar Dedić (obrońca)
  • Nikola Katić (obrońca)
  • Tarik Muharemović (obrońca)
  • Sead Kolašinac (obrońca)
  • Esmir Bajraktarević (pomocnik)
  • Ivan Bašić (pomocnik)
  • Benjamin Tahirović (pomocnik)
  • Amar Memić (pomocnik)
  • Ermedin Demirović (napastnik)
  • Jovo Lukić (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mladen Jurkas (bramkarz)
  • Martin Zlomislić (bramkarz)
  • Arjan Malić (obrońca)
  • Stjepan Radeljić (obrońca)
  • Dennis Hadžikadunić (obrońca)
  • Nihad Mujakić (obrońca)
  • Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
  • Ivan Šunjić (pomocnik)
  • Armin Gigović (pomocnik)
  • Dženis Burnić (pomocnik)
  • Kerim Alajbegović (napastnik)
  • Ermin Mahmic (pomocnik)
  • Samed Baždar (napastnik)
  • Edin Džeko (napastnik)
  • Haris Tabaković (napastnik)
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