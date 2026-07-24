Będzie powtórka finału mundialu?! Argentyńczycy uderzyli w sędziego, mnóstwo podpisów pod petycją!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-24 15:44

Argentyna nie obroniła tytułu mistrza świata, przegrywając w finale po dogrywce (0:1) z Hiszpanią. Leo Messi i spółka byli w tym meczu wyraźnie słabsi, ale kibice "Albicelestes" nie mogą pogodzić się z tą porażką i domagają się... powtórki finału. W internecie krąży petycja, która zebrała już blisko 100 tys. podpisów!

Leo Messi gestykuluje w stronę sędziego Slavko Vincicia podczas meczu. O petycji Argentyńczyków czytaj w SE Supersport.
Autor: Abbie Parr/ Associated Press

Argentyńczycy w finałowym starciu z Hiszpanią byli tłem dla dużo lepszych rywali. Obrońcy tytułu ograniczyli się głównie do obrony i brutalnych fauli. W całym meczu nie oddali ani jednego celnego strzału! Mimo to fani "Albicelestes" nie mogą pogodzić się z porażkąi utratą tytułu mistrzów świata. W internecie pojawiła się petycja, której autorka - niejaka Gisela Sanchez - domaga się powtórki finału MŚ 2026!

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Dlaczego finał mundialu należałoby powtórzyć? To teraz lepiej usiądźcie... Wspomniana Gisela Sanchez przekonuje, że finał był ustawiony i sędziowany przez - jak to określiła - "skorumpowanego arbitra". Czyli Slavko Vincicia.

"Powtórzyć finał mistrzostw świata Argentyna - Hiszpania bez skorumpowanego sędziego" - tak zatytułowała petycję autorka.

"Mistrzostwa świata to jedno z najbardziej wyczekiwanych i ekscytujących wydarzeń sportowych na świecie. (...) Jednak niedawny finał pomiędzy Argentyną a Hiszpanią został przyćmiony przez kontrowersyjne zachowanie skorumpowanego sędziego, który, co dowodzą nagrania wideo, został przekupiony, by wpłynąć na wynik meczu" - czytamy w petycji.

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Te poważne oskarżenia pod adresem Slavko Vincicia nie są poparte żadnymi twardymi dowodami. A przecież w trakcie finału i po meczu o tytuł dominowały opinie, że kontrowersyjny słoweński arbiter faworyzował Argentyńczyków, nie pokazując im żółtych kartek po ich brutalnych faulach. "Albicelestes" kończyli mecz w dziesiątkę po dwóch żółtych kartkach dla Enzo Fernandeza, który na obie kary zasłużył ewidentnie!

"To nie tylko kwestia sprawiedliwości dla Argentyny, ale i przyszłości światowej piłki nożnej. Musimy zagwarantować uczciwość sędziów na wszystkich poziomach sportu. Jeśli pozwolimy, by korupcja pozostała bezkarna na tej globalnej scenie, damy zły przykład przyszłym pokoleniom sportowców i kibiców" - przekonuje Gisela Sanchez, która apeluje wprost do FIFA o powtórzenie finałowego starcia.

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