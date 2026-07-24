Piłkarz reprezentacji zatrzymany pod wpływem narkotyków! Pędził autem jak szalony

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-24 13:09

Wstrząsające wieści po mundialu. Reprezentant Australii na niedawnych mistrzostwach świata Cristian Volpato został zatrzymany podczas jazdy samochodem pod wpływem narkotyków! Test na obecność kokainy dał wynik pozytywny. Piłkarz został zatrzymany za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h i stracił prawo jazdy.

Piłkarz Cristian Volpato bije brawo na boisku. O skandalu z udziałem reprezentanta Australii przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Eakin Howard/ Associated Press Cristian Volpato
  • Grający na mundialu Cristian Volpato został zatrzymany podczas jazdy samochodem pod wpływem narkotyków.
  • Reprezentant Australii przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km/h.
  • Przeprowadzony test na obecność kokainy dał pozytywny wynik i piłkarz stracił prawo jazdy na 6 miesięcy.

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Jak poinformowały australijskie media, a później potwierdziła policja stanowa Nowej Południowej Walii, Volpato został dwukrotnie zatrzymany za przekroczenie dozwolonej prędkości na tym samym odcinku drogi na moście Anzac pomiędzy Pyrmont a Glebe Island w Sydney. Po raz pierwszy o 20 km/h ponad dozwolone 60 km/h i ok. godziny 23:00 został ukarany mandatem oraz przeszedł badanie alkomatem. Jednak dwie godziny później pędził z prędkością 110 km/h i został ponownie przebadany, tym razem na obecność narkotyków, a test ten dał wynik pozytywny. W efekcie stracił prawo jazdy na 6 miesięcy, a policja prowadzi postępowanie.

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22-letni Volpato, który urodził się w Sydney, reprezentantem Australii został krótko przed tegorocznym mundialem. Wcześniej pomocnik włoskiego zespołu Sassuolo jako junior występował pod flagą Italii, skąd pochodzą jego dziadkowie. Do kadry Australii zdecydował się dołączyć w ostatniej chwili, a formalności przyspieszył fakt, że posiada on podwójne obywatelstwo.

Wcześniej piłkarz odrzucił możliwość występu w australijskich barwach podczas mundialu 2022, a także propozycja trenera Tony’ego Popovicia z początku tego roku nie zyskała jego aprobaty. Powiedział wtedy, że „poczeka na Włochy”. W marcu okazało się jednak, że Italii po raz trzeci z rzędu zabraknie na mundialu.

Podczas turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku Volpato wystąpił w trzech spotkaniach „Socceroos”, m.in. w tym przegranym w rzutach karnych z Egiptem w 1/16 finału, który zakończył udział Australii w MŚ.

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