Piłkarz reprezentacji zatrzymany pod wpływem narkotyków! Pędził autem jak szalony

Grający na mundialu Cristian Volpato został zatrzymany podczas jazdy samochodem pod wpływem narkotyków.

Reprezentant Australii przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km/h.

Przeprowadzony test na obecność kokainy dał pozytywny wynik i piłkarz stracił prawo jazdy na 6 miesięcy.

Uczestnik mundialu Cristian Volpato stracił prawo jazdy. Miał prowadzić pod wpływem narkotyków

Jak poinformowały australijskie media, a później potwierdziła policja stanowa Nowej Południowej Walii, Volpato został dwukrotnie zatrzymany za przekroczenie dozwolonej prędkości na tym samym odcinku drogi na moście Anzac pomiędzy Pyrmont a Glebe Island w Sydney. Po raz pierwszy o 20 km/h ponad dozwolone 60 km/h i ok. godziny 23:00 został ukarany mandatem oraz przeszedł badanie alkomatem. Jednak dwie godziny później pędził z prędkością 110 km/h i został ponownie przebadany, tym razem na obecność narkotyków, a test ten dał wynik pozytywny. W efekcie stracił prawo jazdy na 6 miesięcy, a policja prowadzi postępowanie.

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22-letni Volpato, który urodził się w Sydney, reprezentantem Australii został krótko przed tegorocznym mundialem. Wcześniej pomocnik włoskiego zespołu Sassuolo jako junior występował pod flagą Italii, skąd pochodzą jego dziadkowie. Do kadry Australii zdecydował się dołączyć w ostatniej chwili, a formalności przyspieszył fakt, że posiada on podwójne obywatelstwo.

Wcześniej piłkarz odrzucił możliwość występu w australijskich barwach podczas mundialu 2022, a także propozycja trenera Tony’ego Popovicia z początku tego roku nie zyskała jego aprobaty. Powiedział wtedy, że „poczeka na Włochy”. W marcu okazało się jednak, że Italii po raz trzeci z rzędu zabraknie na mundialu.

Podczas turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku Volpato wystąpił w trzech spotkaniach „Socceroos”, m.in. w tym przegranym w rzutach karnych z Egiptem w 1/16 finału, który zakończył udział Australii w MŚ.

#Sassuolo’s winger Cristian #Volpato has allegedly tested positive for cocaine while driving in Sydney as reported ABC News. The 22-year-old was stopped in a BMW coupe about 1am today, allegedly travelling 109 kilometres an hour on the Anzac Bridge, a 60km/h zone pic.twitter.com/stzHvDuGt9— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026