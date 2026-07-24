Wstrząs po mundialu! Legenda Argentyny żegna się z reprezentacją. To koniec

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-24 10:44

Mistrzostwa świata dobiegły końca i wielu zawodników podejmuje trudne decyzje, mając w perspektywie kolejny mundial dopiero za 4 lata. Do tego grona dołączył właśnie legendarny obrońca reprezentacji Argentyny, Nicolas Otamendi, który oficjalnie pożegnał się z kadrą. "Los chciał, aby mój ostatni mecz dla Argentyny był finałem MŚ" - ogłosił 38-latek.

Uśmiechnięty Nicolas Otamendi ściska Leo Messiego na boisku. O pożegnaniu obrońcy z kadrą przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Julio Cortez/ Associated Press Lionel Messi i Nicolas Otamendi
  • Nicolas Otamendi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny.
  • Jego ostatnim meczem był przegrany finał MŚ 2026 z Hiszpanią.
  • Legendarny obrońca jest mistrzem świata z 2022 roku. Dla Argentyny rozegrał w sumie 139 meczów.

Legenda reprezentacji Argentyny odchodzi. Pożegnanie Nicolasa Otamendiego

"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w całej mojej karierze. Od bardzo małego marzyłem, że będę nosił koszulkę reprezentacji Argentyny i to był największy przywilej, jaki dawała mi piłka nożna. Broniłem jej z duszą, z dumą i z obowiązkiem, wiedząc ile znaczy dla milionów Argentyńczyków. Los chciał, aby mój ostatni mecz był finałem Mistrzostw Świata. To nie był wynik, którego chcieliśmy, ale kończę z podniesioną głową, że staraliśmy się do ostatniej sekundy" - ogłosił w mediach społecznościowych Nicolas Otamendi.

To koniec! Po mundialu legendarny bramkarz ogłasza wszem wobec. "Dziś odkładam rękawice"

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak
Pytanie 1 z 15
W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy?

Legendarny obrońca zagrał w narodowych barwach 139 meczów, w których strzelił 8 goli. Debiutował w 2009 roku, a jego największym osiągnięciem jest oczywiście mistrzostwo świata z Kataru. W sumie na wszystkich mundialach wystąpił w 21 spotkaniach, a do tego dwukrotnie triumfował z Argentyną w Copa America.

38-letni Otamendi w maju wrócił do ojczyzny i kontynuuje karierę w River Plate. Wcześniej w Europie był zawodnikiem m.in. FC Porto, Benfiki Lizbona, Valencii czy Manchesteru City.

Ferran Torres całą noc balował z piękną piosenkarką! Gorący romans bohatera Hiszpanii? ZDJĘCIA

Żegnam się ze spokojem ducha, wiedząc że dałem z siebie wszystko. Nigdy się nie oszczędzałem, nigdy nie przestałem wierzyć, i nigdy nie przestałem traktować tej koszulki jako największy zaszczyt w moim życiu - podsumował Otamendi, dziękując wszystkim za lata wspaniałej kariery.

BIJATYKA PIŁKARZY PO FINALE MUNDIALU!
ARGENTYNA
PIŁKA NOŻNA
MUNDIAL 2026