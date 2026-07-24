Wstrząs po mundialu! Legenda Argentyny żegna się z reprezentacją. To koniec

Nicolas Otamendi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny.

Jego ostatnim meczem był przegrany finał MŚ 2026 z Hiszpanią.

Legendarny obrońca jest mistrzem świata z 2022 roku. Dla Argentyny rozegrał w sumie 139 meczów.

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"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w całej mojej karierze. Od bardzo małego marzyłem, że będę nosił koszulkę reprezentacji Argentyny i to był największy przywilej, jaki dawała mi piłka nożna. Broniłem jej z duszą, z dumą i z obowiązkiem, wiedząc ile znaczy dla milionów Argentyńczyków. Los chciał, aby mój ostatni mecz był finałem Mistrzostw Świata. To nie był wynik, którego chcieliśmy, ale kończę z podniesioną głową, że staraliśmy się do ostatniej sekundy" - ogłosił w mediach społecznościowych Nicolas Otamendi.

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Legendarny obrońca zagrał w narodowych barwach 139 meczów, w których strzelił 8 goli. Debiutował w 2009 roku, a jego największym osiągnięciem jest oczywiście mistrzostwo świata z Kataru. W sumie na wszystkich mundialach wystąpił w 21 spotkaniach, a do tego dwukrotnie triumfował z Argentyną w Copa America.

38-letni Otamendi w maju wrócił do ojczyzny i kontynuuje karierę w River Plate. Wcześniej w Europie był zawodnikiem m.in. FC Porto, Benfiki Lizbona, Valencii czy Manchesteru City.

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Żegnam się ze spokojem ducha, wiedząc że dałem z siebie wszystko. Nigdy się nie oszczędzałem, nigdy nie przestałem wierzyć, i nigdy nie przestałem traktować tej koszulki jako największy zaszczyt w moim życiu - podsumował Otamendi, dziękując wszystkim za lata wspaniałej kariery.