MŚ 2026: FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń zakończonego mundialu! Zaskoczenie?

FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń (Dream XI) zakończonego mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele sześciu federacji. Z zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marca Cucurellę oraz Rodriego. Z zespołu finalistów, Argentyny, kibice wskazali dwóch piłkarzy: Lisandro Martineza i Leo Mesiego.

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Drużynę Marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju (10 goli) Kylian Mbappe, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Vozinhę, który na tej pozycji otrzymał aż 39,6 procenta głosów.

Drużyna Marzeń FIFA:

bramkarz: Vozinha (Republika Zielonego Przylądka);

Vozinha (Republika Zielonego Przylądka); obrońcy: Pedro Porro (Hiszpania), Dayot Upamecano (Francja), Lisandro Martinez (Argentyna), Marc Cucurella (Hiszpania);

Pedro Porro (Hiszpania), Dayot Upamecano (Francja), Lisandro Martinez (Argentyna), Marc Cucurella (Hiszpania); rozgrywający: Rodri (Hiszpania), Michael Olise (Francja), Jude Bellingham (Anglia);

Rodri (Hiszpania), Michael Olise (Francja), Jude Bellingham (Anglia); napastnicy: Leo Messi (Argentyna), Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia).

Your FIFA Dream XI is here ⭐Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026

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