MŚ 2026: FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń zakończonego mundialu! Zaskoczenie?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
PAP
PAP
2026-07-22 20:14

FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń (Dream XI) mundialu, który zakończył się w niedzielę. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele sześciu federacji. Z zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marca Cucurellę oraz Rodriego.

Leo Messi i Marc Cucurella walczą o piłkę w powietrzu. O Drużynie Marzeń MŚ 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Associated Press

FIFA ogłosiła Drużynę Marzeń (Dream XI) zakończonego mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele sześciu federacji. Z zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marca Cucurellę oraz Rodriego. Z zespołu finalistów, Argentyny, kibice wskazali dwóch piłkarzy: Lisandro Martineza i Leo Mesiego.

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Drużynę Marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju (10 goli) Kylian Mbappe, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Vozinhę, który na tej pozycji otrzymał aż 39,6 procenta głosów.

Drużyna Marzeń FIFA:

  • bramkarz: Vozinha (Republika Zielonego Przylądka);
  • obrońcy: Pedro Porro (Hiszpania), Dayot Upamecano (Francja), Lisandro Martinez (Argentyna), Marc Cucurella (Hiszpania);
  • rozgrywający: Rodri (Hiszpania), Michael Olise (Francja), Jude Bellingham (Anglia);
  • napastnicy: Leo Messi (Argentyna), Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia).
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