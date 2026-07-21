Sensacyjne wieści po MŚ o legendarnym trenerze! Po takiej kompromitacji?!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-21 13:46

Mistrzostwa świata już zakończone, a to w wielu miejscach oznacza początek drogi do kolejnego mundialu. Włochy po trzeciej kompromitacji z rzędu chcą za wszelką cenę uniknąć podobnego koszmaru przy okazji MŚ 2030, a zapewnić miałby to... Pep Guardiola! Sensacyjne wieści o legendarnym trenerze Barcelony i Manchesteru City przekazała stacja Sky Sports.

Pep Guardiola łapie się za głowę z przejęciem. O szansach trenera na objęcie kadry Włoch czytaj w SE Supersport.
Autor: Armando Franca/ Associated Press Pep Guardiola
  • Włosi po trzecim opuszczonym mundialu z rzędu szukają nowego selekcjonera.
  • Reprezentację Włoch może objąć Pep Guardiola, który po 10 latach odszedł z Manchesteru City.
  • W weekend w Barcelonie miało dojść do spotkania Włochów ze słynnym hiszpańskim trenerem.

Pep Guardiola obejmie Włochy?! Sensacyjne wieści

Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy MŚ. Zabrakło ich również w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze. Według stacji telewizyjnej Sky Sports, nowy dyrektor techniczny Włoskiej Federacji Piłkarskiej Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w weekend w Barcelonie ze słynnym hiszpańskim trenerem Pepem Guardiolą.

Po mundialu nagle takie wieści o Leo Messim! I to przed starciem z Robertem Lewandowskim

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów
Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?

Guardiola, który z końcem sezonu odszedł z Manchesteru City po 10 latach, może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. W tym czasie zdobył sześć mistrzostw, pięć Pucharów Ligi i trzy Puchary Anglii oraz trzykrotnie wygrał mecz o Tarczę Wspólnoty. Ponadto triumfował w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata. Wcześniej pracował w Bayernie Monachium (2013-16) i Barcelonie (2008-12). Z tymi klubami też odniósł wiele sukcesów.

Według doniesień medialnych, wśród kandydatów na selekcjonera są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który prowadził już włoską reprezentację w latach 2018-2023 i zdobył z nią mistrzostwo Europy. Pirlo obecnie jest trenerem Dubai United, a Mancini nie prowadzi żadnego klubu.

BIJATYKA PIŁKARZY PO FINALE MUNDIALU!
PEP GUARDIOLA
MISTRZOSTWA ŚWIATA
WŁOCHY