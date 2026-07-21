Sensacyjne wieści po MŚ o legendarnym trenerze! Po takiej kompromitacji?!

Włosi po trzecim opuszczonym mundialu z rzędu szukają nowego selekcjonera.

Reprezentację Włoch może objąć Pep Guardiola, który po 10 latach odszedł z Manchesteru City.

W weekend w Barcelonie miało dojść do spotkania Włochów ze słynnym hiszpańskim trenerem.

Pep Guardiola obejmie Włochy?! Sensacyjne wieści

Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy MŚ. Zabrakło ich również w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze. Według stacji telewizyjnej Sky Sports, nowy dyrektor techniczny Włoskiej Federacji Piłkarskiej Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w weekend w Barcelonie ze słynnym hiszpańskim trenerem Pepem Guardiolą.

Po mundialu nagle takie wieści o Leo Messim! I to przed starciem z Robertem Lewandowskim

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

Guardiola, który z końcem sezonu odszedł z Manchesteru City po 10 latach, może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. W tym czasie zdobył sześć mistrzostw, pięć Pucharów Ligi i trzy Puchary Anglii oraz trzykrotnie wygrał mecz o Tarczę Wspólnoty. Ponadto triumfował w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata. Wcześniej pracował w Bayernie Monachium (2013-16) i Barcelonie (2008-12). Z tymi klubami też odniósł wiele sukcesów.

Według doniesień medialnych, wśród kandydatów na selekcjonera są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który prowadził już włoską reprezentację w latach 2018-2023 i zdobył z nią mistrzostwo Europy. Pirlo obecnie jest trenerem Dubai United, a Mancini nie prowadzi żadnego klubu.

EXCLUSIVE: The FIGC has met with Pep Guardiola to convince him to take over as national team head coach, according to Sky in Italy 🚨🇮🇹 pic.twitter.com/qmzjunjur4— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 20, 2026