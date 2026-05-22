To już pewne! Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City!

Głównym kandydatem do zastąpienia Pepa Guardioli w drużynie „Obywateli" jest jego były współpracownik, Włoch Enzo Maresca. Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Pep Guardiola, były piłkarz i trener Barcelony, zdobył z Manchesterem City od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.

55-letni Katalończyk nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City, gdyż będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador. Zaznaczył, żeby nie pytać go o powody odejścia.

- Nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Nic nie trwa wiecznie, bo gdyby trwało, dalej bym tutaj był. Wieczne pozostaną uczucia, ludzie, wspomnienia i miłość, która darzę mój Manchester City - podkreślił Pep Guardiola.

Za główne źródło sukcesów z angielskim zespołem uznał stabilizację.

- Bez spokoju w gabinetach nade mną nie byłoby tego wszystkiego - zaznaczył po wywalczeniu przed tygodniem Pucharu Anglii.

Mistrzostwo Anglii - pierwsze od 22 lat - zapewnił sobie we wtorek Arsenal Londyn, prowadzony przez innego byłego asystenta Guardioli - Mikela Artetę.

