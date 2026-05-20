Arsenal mistrzem Anglii. Nocne szaleństwo na ulicach Londynu! Legenda też świętowała

Po raz pierwszy od 2004 roku Arsenal zdobył mistrzostwo Anglii.

Tytuł zapewniła im wpadka Manchesteru City w przedostatniej kolejce z Bournemouth (1:1).

Na ulicach Londynu rozpoczęło się szaleństwo, które trwało do rana!

Londyn szaleje po mistrzostwie Arsenalu

Arsenal i Manchester City mieli rywalizować do ostatniej kolejki Premier League. Mistrzostwo wyjaśniło się jednak w przedostatniej serii gier, w której goniący "Obywatele" nie byli w stanie odpowiedzieć we wtorek na poniedziałkowe zwycięstwo "Kanonierów" z Burnley (1:0). Po trzech wicemistrzostwach z rzędu Arsenal wreszcie jest na szczycie i świętuje tytuł wyczekiwany od 2004 roku!

Po ostatnim gwizdku w meczu Bournemouth - Manchester City (1:1) w Londynie wybuchła euforia. Piłkarze i sztab szkoleniowy Arsenalu oglądali starcie rywali wspólnie w ośrodku treningowym, gdzie zaczęła się celebracja. Rozemocjonowani kibice szybko wyszli na ulice i zaczęli gromadzić się w okolicy stadionu Emirates. Wśród nich był m.in. legendarny Ian Wright, strzelec 185 goli dla Arsenalu, który celebrował upragnione mistrzostwo ze specjalnie przygotowaną butelką szampana.

Świętowanie w północnym Londynie trwało do białego rana, co relacjonuje dziennik "The Sun". Szczęśliwi kibice wypełnili puby, bary, a na ulicach w ruch poszły klaksony samochodów - w reakcji na świętujących fanów Arsenalu w oknach czy na dachach. To jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii londyńskiego klubu, ale przed zespołem Mikela Artety jeszcze jedno wielkie wyzwanie. 30 maja Arsenal zagra w finale Ligi Mistrzów UEFA z PSG i stanie przed szansą na podwójną koronę!

Party on the streets of north London 🕺 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

