Ukraiński piłkarz szydził z Polaków i Wołynia. Teraz został surowo ukarany

Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk, gwiazdor Chelsea, został zdyskwalifikowany na aż cztery lata za doping.

W organizmie zawodnika wykryto zakazaną substancję meldonium, która zwiększa wydolność.

Mudryk niedawno zasłynął skandalicznymi wypowiedziami o Polsce i Wołyniu.

Mychajło Mudryk trafił do Londynu w 2023 roku jako jeden z najdroższych transferów w historii ukraińskiej piłki. Szachtar Donieck miał otrzymać za niego aż 70 milionów euro, jednak kwota ta szybko okazała się fortuną wyrzuconą w błoto. Piłkarz nie spełnił oczekiwań kibiców Chelsea, którzy zaczęli otwarcie wątpić w sens tak kosztownego zakupu.

Na dodatek zaliczył dopingową wpadkę. W organizmie zawodnika wykryto zabronioną substancję - meldonium. To ten sam zwiększający wydolność specyfik, na którym wpadła Maria Szarapowa i wielu innych sportowców z państw powstałych po upadku ZSRR. Mychajło Mudryk ostatni raz na boisku pojawił się w listopadzie 2024 roku. Od tamtego momentu był zawieszony. Sam zainteresowany konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.

Angielski Związek Piłki Nożnej (FA) nie przejął się jednak tymi zapewnieniami i właśnie ukarał Mychajło Mudryka czteroletnią dyskwalifikacją. Piłkarz zapowiedział odwołanie i walkę w sądzie. Na razie na dyskwalifikacji dopingowicza fortunę traci Szachtar Donieck.

W kontrakcie Mudryka mamy bonusy warte 30 milionów euro. Jeśli nie gra lub Chelsea nie osiąga odpowiednich wyników, tracimy te 30 milionów euro. To dla nas bardzo duża strata finansowa - potwierdził prezes Szachtara Serhij Pałkin.

Ukraiński gwiazdor zaczął grozić Polakom "Wołyniem". Skandaliczna postawa Mudryka

W Polsce Mychajło Mudryk stał się szczególnie znany w lutym 2025 roku po skandalicznym incydencie. Podczas gry w Counter-Strike 2 obrażał polskich graczy, otwarcie kpiąc z tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz z września 1939 roku. Jego komentarze typu „Zawsze będziesz pamiętał Wołyń”, „Szczęśliwy Wołyń” czy „Następna mapa: Wołyń albo 1939” wywołały w naszym kraju ogromne oburzenie.

Ukrainiec groził Polakom "Wołyniem". Teraz idzie w zaparte! Tak tłumaczy się Mudryk

Miesiąc temu Mychajło Mudryk złożył pozew przeciwko Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej (UAF), obarczając winą za całe zajście fizjoterapeutę reprezentacji – Ihora Porobija. Według piłkarza meldonium dostało się do jego organizmu przypadkowo podczas zgrupowania kadry narodowej w wyniku zastrzyku komórek macierzystych. Do tej pory w barwach Chelsea 25-latek rozegrał 73 spotkania i zdobył 10 bramek.

