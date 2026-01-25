Arsenal - Manchester United Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz?

Arsenal gra z Manchesterem United w 23. kolejce Premier League.

Czy Kanonierzy umocnią się na prowadzeniu w tabeli i pokonają odwiecznego rywala?

Manchester United pod nowym trenerem próbuje wrócić do czołówki.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Arsenal - Manchester United!

Arsenal - Manchester United: SKŁADY

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi, Odegaard – Saka, Jesus, Trossard

Manchester United: Lammens – Shaw, Maguire, Martinez, Dalot – Casemiro, Mainoo – Dorgu, Fernandes, Amad – Mbeumo

Arsenal - Manchester United w Premier League

Mecz Arsenal - Manchester United w angielskiej Premier League zapowiada się niezwykle emocjonująco. Dla Kanonierów to kluczowy meczem w walce o mistrzowski tytuł. W tym sezonie jeszcze nie przegrali na własnym boisku. Przed weekendowymi spotkaniami mieli siedmiopunktową przewagę nad najbliższymi rywalami w walce o mistrzostwo - Manchesterem City i Aston Villa. Oba te zespoły wygrały sobotnie spotkania, zmniejszając dystans.

Drużyna Mikela Artety pozostaje niepokonana w ostatnich dwunastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach po przekonującym zwycięstwie w Lidze Mistrzów nad Interem Mediolan we wtorek. W lidze w tej serii zdarzyło się jednak kilka rozczarowujących remisów. Czy Manchester United potraktuje to jako oznakę słabości? Czerwone Diabły w pełni zasłużenie pokonały w miniony weekend Manchester City – dokładnie tego samego dnia, gdy Arsenal zremisował 0:0 z walczącym o utrzymanie Nottinghamem Forest. Nowy trener Manchesteru United Michael Carrick będzie chciał przenieść ten impet na północ Londynu i powalczyć o cenne punkty.

Arsenal - Manchester United Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Arsenal - Manchester United w angielskiej Premier League zostanie rozegrany w niedzielę 25 stycznia 2026. Początek meczu o godzinie 17:30 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Arsenal - Manchester United na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ Online.

Sonda Kto wygra mecz: Arsenal czy Manchester United? Arsenal Manchester United Będzie remis