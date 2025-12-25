To wielkie zerwanie z tradycją świąt. Nie będzie meczów Premier League, wyjaśniamy

Co z Boxing Day, świętem futbolu w Anglii?

Tradycyjny bożonarodzeniowy maraton meczów 26 grudnia, który zwykle serwowany jest fanom Premier League na całym świecie, zostanie w 2025 roku mocno ograniczony.

W zeszłym sezonie świąteczne granie rozpoczęło się na Etihad o godz. 13.30 (Man City – Everton), a zakończyło późnym wieczorem na Anfield w Liverpoolu (LFC – Leicester City). Jak pisaliśmy, w sumie osiem spotkań Premier League. Dzień później dograno ostatnie dwa spotkania: Brighton – Brentford i Arsenal – Ipswich.

Dlaczego tegoroczne Boxing Day, wypadające na piątek pierwszy raz od 11 lat, opakowane jest tylko... jednym meczem?

W tym roku tylko jeden mecz

Premier League ma obowiązek zagwarantować nadawcom 33 weekendy z ligowymi spotkaniami, co komplikuje układanie terminarza, jeśli rozgrywki chcą zachować tradycyjne świąteczne granie.

Poszerzona formuła Ligi Mistrzów oraz konieczność pozostawienia miejsca w kalendarzu na mecze Pucharu Anglii sprawiają, że jeden z owych 33 weekendów musi przypaść na 27–28 grudnia.

Rozbudowa Champions League ograniczyła liczbę dostępnych terminów w środku tygodnia, a w ramach porozumienia dotyczącego rezygnacji z powtórek w FA Cup, Premier League zgodziła się, aby rundy czwartej, piątej oraz ćwierćfinały Pucharu Anglii odbywały się na wyłączność – oznacza to, że w te weekendy nie mogą być rozgrywane żadne mecze ligi.

W przyszłym roku terminarz ma jednak wrócić do tradycyjnego układu, a kibice ponownie zobaczą więcej spotkań w Boxing Day. A zaplanowany na 26 grudnia piłkarski rodzynek jest całkiem atrakcyjny. Na Old Trafford Manchester United podejmie Newcastle United.