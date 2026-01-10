Były piłkarz Chelsea nagle ogłosił coś strasznego: "Zostało mi tylko kilka dni". Ma zaledwie 33 lata

Były piłkarz Chelsea, Lamisha Musonda, ogłosił w mediach społecznościowych, że jest poważnie chory.

33-letni Belg, który zakończył karierę w 2020 roku, dramatycznie wyznał, że „zostało mu tylko kilka dni”.

Mimo ciężkiej sytuacji, Musonda prosi o wsparcie i modlitwy, zapewniając, że „nie podda się do ostatniego tchu”.

Były piłkarz Chelsea Londyn Lamisha Musonda poinformował o chorobie. Sytuacja jest dramatyczna. "Zostało mi tylko kilka dni"

Lamisha Musonda zapowiadał się na znakomitego zawodnika. Grał w reprezentacji Belgii do lat 21, a także w młodzieżowej drużynie Chelsea Londyn. W swojej karierze bronił też barw takich klubów jak Anderlecht Bruksela czy KV Mechelen. Do angielskiego giganta trafił w 2012 roku. Razem z nim do Chelsea dołączyli jego młodsi bracia - Tika i Charly. Ostatecznie jednak żaden z nich jakoś szczególnie się w dorosłym futbolu nie wybił. Lamisha Musonda buty na kołku zawiesił w 2020 roku. Potem był jeszcze aktywny w mediach społecznościowych. Ostatni jego wpis na Instagramie pojawił się w marcu 2024 roku. Były gracz Chelsea udostępnił filmik, na którym widać, jak ostro trenuje na bieżni. Niemal dwa lata później poinformował o swojej chorobie. Sytuacja jest dramatyczna.

Uświadamiając sobie, że zostało mi tylko kilka dni, uświadamiam sobie również, że miałam mnóstwo ludzi u boku i zawsze będę pielęgnować te wspomnienia. Życie jest ciężkie, ale widok jest wspaniały

- napisał Belg.

Lamisha Musonda zapowiada: "Nie poddam się do ostatniego tchu"

Był zawodnik Chelsea Londyn i belgijskiej młodzieżówki jednak cały czas ma nadzieje na wyzdrowienie - Wasza pomoc i modlitwy byłyby dla mnie ogromnym wsparciem. Nie poddam się do ostatniego tchu - zapewnił Lamisha Musonda.

Jak widzicie, miałem szczęście przeżyć tak piękną młodość i wciąż mam tak wiele do zaoferowania. Jest tak wiele wspaniałych osób, którym chciałbym osobiście podziękować. Smutno mi, że być może nie będę miał takiej okazji. Kocham was wszystkich

- dodał poruszająco. W kolejnym wpisie belgijski zawodnik zwrócił się ze specjalnym apelem do internautów,

Pomagaj swojej rodzinie, twórz przyjaźnie i bądź wdzięczny

- napisał Lamisha Musonda.

