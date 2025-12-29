W tym sezonie Matty Cash pobił historyczny rekord, stając się najskuteczniejszym Polakiem w Premier League, zdobywając 10 bramek.

Jego Aston Villa, rewelacja sezonu, odniosła 11 zwycięstw z rzędu (we wszystkich rozgrywkach), pokonując Chelsea na Stamford Bridge.

Niestety, żółta kartka w meczu z Chelsea wyklucza Casha z nadchodzącego hitu z liderującym Arsenalem.

Jak "The Villans" poradzą sobie bez swojego kluczowego obrońcy w walce o czołówkę ligi?

Matty Cash, historyczny rekordzista z Polski

Reprezentant Polski ba początku grudnia 2025 roku, w wygranym 2:1 meczu z... Arsenalem, zdobył swoją dziesiątą bramkę na boiskach Premier League. Matty Cash stał się samodzielnym liderem klasyfikacji najskuteczniejszych Polaków w historii tych rozgrywek, wyprzedzając obrońcę Jana Bednarka, który ma na koncie dziewięć trafień. To historyczne osiągnięcie jest dowodem na niezwykłą wszechstronność i ofensywny wkład, jaki Cash wnosi do swojego zespołu, mimo że jego nominalną pozycją jest prawa obrona.

Imponująca forma "The Villans": 11 zwycięstw z rzędu i triumf na Stamford Bridge

Aston Villa jest rewelacją sezonu 2025/2026. Zespół z Birmingham, plasujący się na trzecim miejscu w tabeli, może pochwalić się niesamowitą serią jedenastu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Ostatni triumf to niezwykle cenna, wyjazdowa wygrana 2:1 z Chelsea na Stamford Bridge, odniesiona 27 grudnia.

Gorzka pigułka w chwili triumfu: żółta kartka, która wyklucza z hitu

Niestety, wspomniany mecz z Chelsea miał dla Casha również gorzki smak. W 30. minucie spotkania reprezentant Polski został ukarany żółtą kartką za faul. Było to jego piąte napomnienie w bieżącym sezonie Premier League, co zgodnie z regulaminem oznacza automatyczne zawieszenie na jedno spotkanie. Konsekwencje tej kary są niezwykle poważne – Matty Cash nie będzie mógł wystąpić w nadchodzącym hicie na szczycie przeciwko liderującemu Arsenalowi, który zaplanowano na 30 grudnia. To ogromne osłabienie dla "The Villans".

Aston Villa bez swojego "żołnierza". Kto zatrzyma lidera z Londynu?

Matty Cash jest prawdziwym "żołnierzem Emery'ego". Jego brak będzie szczególnie odczuwalny w starciu z taką siłą ofensywną, jaką dysponuje Arsenal. "Kanonierzy" przewodzą w tabeli Premier League. Wygrali pięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Trener Unai Emery stanie przed trudnym zadaniem zastąpienia Polaka i znalezienia sposobu na powstrzymanie rozpędzonego lidera.

