Raków Częstochowa ogłosił nazwisko nowego trenera, który zastąpi Marka Papszuna, wybierając 37-letniego Łukasza Tomczyka.

Tomczyk, związany z miastem i klubem, podpisał półtoraroczną umowę z opcją przedłużenia, wracając do Rakowa po sukcesach w Polonii Bytom.

Właściciel klubu, Michał Świerczewski, wyjaśnił, że wybór padł na Tomczyka ze względu na jego lokalne pochodzenie, kibicowskie zaangażowanie i zdolność radzenia sobie z trudnościami.

Czy nowy szkoleniowiec zdoła sprostać wyzwaniom i poprowadzić Raków do kolejnych sukcesów?

🗣 Trener Łukasz Tomczyk- Co pomogło w powrocie do Rakowa jako pierwszy trener? Na pewno to, że od osiemnastego roku życia jestem trenerem i pierwszą drużyną, którą trenowałem była reprezentacja domów dziecka. Od tamtego momentu poczułem to i robiłem wszystko, żeby dzisiaj,… pic.twitter.com/3uYso5K7Fo— Raków Częstochowa (@Rakow1921) December 22, 2025

Raków Częstochowa oficjalnie ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca, który wejdzie w buty po Marku Papszunie, który odszedł do Legii Warszawa. Wybór padł na 37-letniego Łukasza Tomczyka, trenera silnie związanego z miastem i samym klubem.

Nowy szkoleniowiec podpisał umowę obowiązującą przez 1,5 roku. W kontrakcie zawarto jednak opcję przedłużenia o kolejne trzy lata. Dla Tomczyka jest to powrót do domu. Przed laty pracował już w akademii Medalików, a ostatnio z powodzeniem prowadził pierwszoligową Polonię Bytom. Teraz staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze.

Nowy ranking FIFA. Wiadomo, co z Polską i jej rywalami w walce o mundial

Łukasz Tomczyk: Wierzę, że będę dobrym elementem tej układanki

Trener nie ukrywał emocji podczas oficjalnej prezentacji.

- Wróciłem tutaj i wierzę, że będę dobrym elementem tej układanki - rozpoczął Łukasz Tomczyk. - Dziękuję zarządowi oraz Michałowi za ten wybór i za to, że będziemy mogli współpracować. Czuję radość i odpowiedzialność. Można czuć satysfakcję - dodał nowy opiekun wicemistrzów Polski.

Marek Papszun nie znosi takich piłkarzy. Tak kiedyś mówiono o nowym trenerze Legii

Michał Świerczewski tłumaczy wybór. Jest stąd, jest kibicem Rakowa

Właściciel klubu, Michał Świerczewski wyjaśnił, dlaczego postawił właśnie na Tomczyka. Kluczowe były nie tylko umiejętności warsztatowe, ale również cechy charakteru.

- Jest stąd, jest kibicem Rakowa - tłumaczył szef wicemistrza Polski. - Umie radzić sobie z trudnościami. Idealnie do nas pasuje: do klubu, który cały czas mierzy się z przeciwnościami. Nie byłoby go w tym miejscu, gdyby nie był dobrym trenerem i nie miał dużego potencjału, w który wierzymy - kontynuował Świerczewski.

Pierwsze chwile Marka Papszuna w roli trenera Legii. Taki ma przepis na sukces w stolicy

Nowy trener Rakowa ma zadatki na wybitnego szkoleniowca

Właściciel Rakowa podkreślił, że Tomczyk ma cechy, które mogą pozwolić mu stać się w przyszłości wybitnym szkoleniowcem.

- Ma bardzo fajne cechy charakteru, które powodują, że już jest dobrym trenerem. Może być jeszcze lepszym, a może nawet wybitnym - stwierdził Michał Świerczewski.

Jan Urban znalazł rozwiązanie problemu kadry. Selekcjoner wskazał, kto go zaskoczył [ROZMOWA SE]

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół