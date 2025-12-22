Najnowszy ranking FIFA nie przyniósł zmian dla reprezentacji Polski, która utrzymała 31. pozycję, a w czołówce dominują Hiszpania, Argentyna i Francja.

Polska zmierzy się w marcu z Albanią w półfinale baraży o mundial, a potencjalnymi rywalami w finale są Ukraina lub Szwecja.

Mimo stabilnej pozycji, Biało-czerwonych czekają trudne wyzwania w walce o awans na Mistrzostwa Świata.

Sprawdź, jak polscy piłkarze wypadają na tle rywali i jakie szanse mają na mundial!

W najnowszym notowaniu rankingu FIFA reprezentacja Polski utrzymała 31. pozycję, którą zajmowała również w listopadzie. W marcu Biało-czerwonych czekają kluczowe starcia w walce o awans na mundial 2026.

Ranking FIFA: Bez wielkich zmian w czołówce. Polska stabilnie

Ostatni w tym roku ranking FIFA nie przyniósł rewolucji w światowej czołówce. Z uwagi na przerwę w rozgrywkach międzynarodowych dla większości drużyn z Europy i Ameryki Południowej, w pierwszej dziesiątce nie zaszła ani jedna zmiana. Liderem pozostaje reprezentacja Hiszpanii, która od września nie oddaje pierwszego miejsca. Tuż za nią plasują się aktualni mistrzowie świata, Argentyna , a podium zamyka Francja. Dla polskich kibiców istotną informacją jest to, że w TOP 10 wciąż znajduje się Holandia (7. miejsce), która jest potencjalnym rywalem Biało-czerwonych w fazie grupowej przyszłorocznych mistrzostw świata.

Jak wypadają rywale Polaków w barażach?

Choć pozycja Polski w rankingu jest stabilna, to właśnie zestawienie z rywalami pokazuje, jak trudne zadanie czeka drużynę prowadzoną przez Jana Urbana. Już w marcu Polacy zmierzą się w półfinale baraży z Albanią. Nasz najbliższy przeciwnik zanotował niewielki spadek i obecnie plasuje się na 63. pozycji.

Jeśli Biało-czerwonym uda się pokonać Albanię, w finale baraży czekać będzie na nich zwycięzca pary Ukraina – Szwecja. Tutaj sytuacja wygląda już znacznie poważniej. Ukraina jest sklasyfikowana na 28. miejscu, a Szwedzi zajmują 43. lokatę.

Holandia w pierwszej dziesiątce, a gdzie Japonia i Tunezja?

Gdyby Polsce udało się przejść ścieżkę barażową, na mundialu może trafić na kolejnych wymagających rywali. Wśród potencjalnych przeciwników z innych koszyków, których pozycje znamy, są wspomniana Holandia (7. miejsce), Japonia (18. miejsce) oraz Tunezja (40. miejsce).

