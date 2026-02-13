Reprezentacja Polski poznała harmonogram meczów Ligi Narodów w dywizji B, gdzie będzie walczyć o powrót do elity.

Polska zmierzy się ze Szwecją, Rumunią i Bośnią i Hercegowiną, rozpoczynając i kończąc rozgrywki meczami u siebie.

Poznaj dokładne daty i godziny wszystkich spotkań, a także zasady awansu i spadku w grupie 4.

Losowanie fazy grupowej Ligi Narodów przyniosło polskim kibicom zestaw rywali, z którymi przyjdzie się zmierzyć kadrze Jana Urbana. Teraz UEFA ogłosiła dokładny harmonogram spotkań. Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii tych rozgrywek nie zagra w najwyższej dywizji. Biało-czerwoni spadli do dywizji B po nieudanej kampanii w poprzedniej edycji, gdzie w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją zajęli ostatnie miejsce.

Celem numer jeden będzie więc szybki powrót do europejskiej elity. Zadanie nie będzie jednak proste. Polacy trafili do grupy 4, gdzie ich rywalami będą Szwecja, Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina. Znamy już dokładne daty i godziny wszystkich spotkań.

Dla kibiców najważniejszą informacją jest to, że zmagania rozpoczniemy 25 września od domowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Co istotne, również ostatnie, potencjalnie decydujące o awansie spotkanie, rozegramy przed własną publicznością – 17 listopada podejmiemy Szwecję. Nowością w tej edycji rozgrywek będzie wydłużone, trzytygodniowe "okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października, podczas którego drużyny narodowe rozegrają aż cztery mecze.

Liga Narodów: Terminarz reprezentacji Polski

Zasady awansu i spadku w dywizji B są klarowne. Zwycięzca naszej grupy awansuje bezpośrednio do dywizji A. Zespół, który zajmie drugie miejsce, o promocję powalczy w barażach. Trzecia drużyna w tabeli będzie musiała bronić się przed spadkiem w dwumeczu, natomiast ostatnia ekipa zostanie automatycznie zdegradowana do dywizji C.

Liga Narodów wyłoni swojego piątego w historii zwycięzcę na początku czerwca 2027 roku. Dotychczas po trofeum sięgały reprezentacje Portugalii (dwukrotnie), Francji oraz Hiszpanii.

1. kolejka (25 września 2026, godz. 20:45)

Polska - Bośnia i Hercegowina

Szwecja - Rumunia

2. kolejka (28 września 2026, godz. 20:45)

Szwecja - Polska

Rumunia - Bośnia i Hercegowina

3. kolejka (2 października 2026, godz. 20:45)

Polska - Rumunia

Bośnia i Hercegowina - Szwecja

4. kolejka (5 października 2026, godz. 20:45)

Bośnia i Hercegowina - Polska

Rumunia - Szwecja

5. kolejka (14 listopada 2026, godz. 20:45)

Rumunia - Polska

Szwecja - Bośnia i Hercegowina

6. kolejka (17 listopada 2026, godz. 20:45)

Polska - Szwecja

Bośnia i Hercegowina - Rumunia

