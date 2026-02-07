Lech Poznań przełamał złą passę, pokonując Górnika Zabrze 1:0 po bramce Mikaela Ishaka.

Mecz obfitował w emocje, w tym nieuznaną bramkę dla Górnika i kluczowe interwencje bramkarzy.

Kapitan Lecha, Mikael Ishak, zdobył swoją 11. bramkę w sezonie, ale czwarta żółta kartka wyklucza go z kolejnego spotkania.

Jakie konsekwencje dla Lecha będzie miała absencja kluczowego napastnika?

Lech Poznań wystartował fatalnie w tym roku. Przegrał dwa mecze z rzędu, więc do konfrontacji z Górnikiem Zabrze przystąpił zdeterminowany. Zaczęło się obiecująco dla gospodarzy, bo Michał Rakoczy trafił do siatki Kolejorza. Tyle że sędzia tego gola nie uznał, bo pomocnik Zabrzan byl na pozycji spalonej.

Mikael Ishak z golem i żółtą kartką

Mistrz odpowiedział błyskawicznie, bo już w dziesiątej minucie prowadził. Bramka padła po rzucie różnym, a kluczowi w niej było szwedzkie trio. Na pole karne dośrodkował Patrik Walemark. Jego podanie przedłużył efektownie Leo Bengtsson, a Mikael Ishak głową pokonał bramkarza Górnika. Kapitan Lecha był zły po tym, jak w dalszej części został ukarany żółtą kartką. To było jego czwarte upomnienie, a to oznacza, że będzie musiał pauzować w kolejnym spotkaniu.

Yannick Agnero zaliczył niesamowite pudło

W drugiej połowie Patrik Hellebrand sprawdził czujność golkipera Lecha. Czech uderzył zza pola karnego. Bartosz Mrozek poradził sobie także ze strzałem Kamila Lukoszka. W Lechu groźnie uderzał Luis Palma. W koncówce pudło zaliczył Yannick Agnero, który wykazał się nieporadnością. Najpierw nie trafił w piłkę, a następnie, gdy starał się poprawić, to trafił w Rafała Janickiego. Obrońca Zabrzan także się został ukarany kartką i będzie pauzował w następnej serii.

Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1

Bramka:

0:1 Mikael Ishak 10. min

Żółte kartki:

Rafał Janicki (Górnik Zabrze) - Mikael Ishak, Robert Gumny, Leo Bengtsson (Lech Poznań)

Sędziował: Damian Sylwestrzak. Widzów: 21 780

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Michal Sacek (62. Paweł Olkowski), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Lukas Sadilek, Patrik Hellebrand, Michał Rakoczy (46. Borisław Rupanow) - Maksym Chłań (82. Mathias Sauer), Sondre Liseth, Brandon Domingues (46. Kamil Lukoszek; 89. Paweł Bochniewicz)

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Wojciech Mońka, Antonio Milić (46. Mateusz Skrzypczak), Michał Gurgul - Taofeek Ismaheel (58. Ali Gholizadeh), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez, Leo Bengtsson (77. Filip Jagiełło) - Patrik Walemark (58. Luis Palma), Mikael Ishak (82. Yannick Agnero)

