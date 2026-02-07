Jagiellonia Białystok pokonała Motor Lublin 4:1 w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy, awansując na pozycję lidera ligi.

Mecz obfitował w emocje, z bramkami Pululu, Bażdara, Imaza i Romanczuka, które zapewniły Jadze zwycięstwo.

Jakie kluczowe momenty zdecydowały o tym, że Jagiellonia zdominowała drugą połowę, strzelając trzy gole w końcówce?

Jednak to Motor Lublin już na samym początku jako pierwszy zagroził białostockiej drużyny. Ronaldo trafił w słupek. Później Jagiellonia Białystok wyszła na prowadzenie. Sprytem wykazał się Afimico Pululu. Wykorzystał błąd bramkarza Ivana Brkicia, który po rzucie wolnym odbił piłkę przed siebie. Do przerwy był remis, bo wyrównał Mbaye N'Diaye efektowną główką. W końcówce Senegalczyk popisał się jeszcze raz. Minął rywala i oddał strzał, ale wprost w bramkarza gospodarzy.

Trzy gole Jagiellonii po przerwie

Po przerwie Motor miał swoją szansę, ale groźny strzał Bartosza Wolskiego wybronił Sławomir Abramowicz. Pudło zaliczył Jesus Imaz, który z bliska uderzył wysoko nad bramką. Świetną szansę zaprzepaścił także Bartosz Mazurek, gdy gospodarze wyszli we trzech z kontrą. Młodzieżowiec trafił w bramkarza Motoru.

Jesus Imaz z golem numer 106 w Ekstraklasie

W końcu Jagiellonia wypunktowała ekipę z Lublina. Najpierw Samed Bażdar z bliska zdobył premierową bramkę w Ekstraklasie. Po chwili Jesus Imaz efektowną podcinką podwyższył wynik. To był gol numer 106 Hiszpana w polskiej lidze. Wygraną przypieczętował Taras Romanczuk, który po dośrodkowaniu z rzutu wolnego wyskoczył najwyżej w powietrzu i głową posłał piłkę do siatki.

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin 4:1

Bramki:

1:0 Afimico Pululu 13. min, 1:1 Mbaye N’Diaye 31.min, 2:1 Samed Bazdar 72. min, 3:1 Jesus Imaz 76. min, 4:1 Taras Romanczuk 90. min

Żółte kartki:

Jesus Imaz, Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok) - Herve Matthys (Motor Lublin)

Sędziował: Patryk Gryckiewicz. Widzów: 14 176

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (82. Apostolos Konstantopoulos), Andy Pelmard, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik (82. Guilherme Montoia) - Alejandro Pozo (59. Samed Bazdar), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek, Leiva Nahuel (59. Dawid Drachal) - Jesus Imaz (87. Leon Flach), Afimico Pululu

Motor Lublin: Ivan Brkić - Paweł Stolarski, Marek Bartos, Herve Matthys (80. Bright Ede), Filip Luberecki - Mbaye N’Diaye, Bartosz Wolski, Sergi Samper (78. Jakub Łabojko), Ivo Rodrigues (78. Kacper Karasek), Fabio Ronaldo (68. Michał Król) - Karol Czubak (68. Renat Dadashov)

