Szykuje się transfer zimy w Ekstraklasie! Legia ściągnie reprezentanta Polski?! To absolutny top

Legia Warszawa rozpoczęła rundę wiosenną Ekstraklasy porażką 1:2 z Koroną Kielce, co pogłębia kryzys klubu.

W związku z nieskutecznością Milety Rajovicia, pojawił się temat sprowadzenia do Legii Karola Świderskiego

Transfer Świderskiego, wycenianego na 5 mln euro, byłby jednym z największych w historii Ekstraklasy, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i status reprezentanta Polski.

Legia Warszawa nadal w kryzysie. Marek Papszun zaczął od porażki

Legia Warszawa jesienią grała - bardzo delikatnie mówiąc - poniżej oczekiwań kibiców. A nadzieje były ogromne. Przyszedł nowy trener - Edward Iordanescu i wielu zawodników, którzy mieli być realnym wzmocnieniem "Wojskowych". Szczególnie liczono na Duńczyka Miletę Rajovicia, za którego klub miał zapłacić 3 mln euro. Ten jednak jesienią grał bardzo słabo. Zresztą jego koledzy niewiele lepiej i skutkiem było to, że Legia zakończyła rundę na przedostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Do tego odpadła z Pucharu Polski i z Ligi Konferencji. Na ratunek zatem przybył Marek Papszun, który został nowym szkoleniowcem Legii. W międzyczasie jeszcze stołeczną drużynę prowadził Inaki Astiz, ale pod jego wodzą "Wojskowi" grali chyba jeszcze gorzej niż za Iordanescu. Papszun miał zacząć z przytupem. I zaczął, tyle że nie z takim, na jaki liczyli kibice. W pierwszym meczu na wiosnę Legia u siebie przegrała z Koroną Kielce 1:2, a Mileta Rajović nie wykorzystał rzutu karnego. W tej sytuacji wrócił temat sprowadzenia klasowego napastnika. Karol Świderski miał pojawić się na celowniku klubu z Łazienkowskiej.

Karol Świderski trafi do Legii?! To były transfer zimy w Ekstraklasie

Reprezentant Polski od lat zalicza się napastników z absolutnego topu, jeśli chodzi o nasze podwórko. Obecnie broni on barw Panathinaikosu Ateny, ale ostatnio ma problem z miejscem w podstawowym składzie. O tym, że Karol Świderski mógłby trafić do Legii, mówiło się już rok temu. Teraz temat powrócił. Jak podaje grecki portal paopantou.gr Panathinaikos rozmawia z Legią na temat przenosin Świderskiego do Warszawy. Problemem jednak najpewniej są pieniądze. Transfermarkt wycenia "Świdra" na 5 mln euro. Trudno wyobrazić sobie, że Legia Warszawa wyłoży taką kwotę. Ale od czego są negocjacje... Gdyby "Wojskowym" udało się ściągnąć Karola Świderskiego, byłby to na pewno największy transfer zimy w Ekstraklasie i jeden z najbardziej spektakularnych w historii. Mówimy w końcu o zawodniku, który w kadrze rozegrał 47 meczów i strzelił 13 goli. A wiele jeszcze przed nim, bo ma dopiero 29 lat.

