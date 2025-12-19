To już oficjalne! Marek Papszun w Legii Warszawa, klub wydał specjalne oświadczenie

Koniec oczekiwania! Marek Papszun oficjalnie w Legii

Legia Warszawa po wielu tygodniach walki w końcu zdołała sprowadzić do siebie Marka Papszuna. Niestety, zawirowania wokół tej transakcji (Legia musiała wykupić trenera z Rakowa Częstochowa) odbiły się bardzo mocno na wynikach sportowych stołecznego klubu. O ile sytuacja w Ekstraklasie nie jest najgorsza – klub znajduje się co prawda w strefie spadkowej, ale do lidera traci... tylko 11 punktów! – to szkody wyrządzone w Lidze Konferencji są już nieodwracalne, ponieważ zespół zakończył rywalizację w niej na fazie ligowej. A przecież jeszcze rok temu wystąpił w ćwierćfinale i w jednym z meczów wygrała z Chelsea (późniejszym triumfatorem) 1:0!

O tym, że Marek Papszun jest już oficjalnie trenerem Legii, poinformowano w komunikacie na stronie klubu. – Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną – napisano. Papszun ma więc trochę czasu, aby przygotować się do prowadzenia zespołu, który treningi rozpocznie dopiero na początku stycznia.

Przed Papszunem z pewnością ciekawe zadanie – zespół jest nisko w tabeli, ale nie ma w zasadzie innych celów na ten sezon – nie gra już ani w Pucharze Polski, ani w Lidze Konferencji. Może więc skupić wszystkie siły na lidze, gdzie walka o awans do europejskich pucharów, a nawet o mistrzostwo, wcale nie musi być skazana na porażkę – do czołówki Legia traci 10/11 punktów. Z drugiej strony, Papszun jest znany jako trener, który osiąga sukcesy w dłuższej perspektywie, a nie pełni roli "strażaka" gaszącego pożary. – Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera – powiedział właściciel Legii Warszawa, Dariusz Mioduski, cytowany przez oficjalną stronę klubu Legia.com.

