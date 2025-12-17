Właściciel Pogoni Szczecin ujawnił zarobki Grosickiego! Fani nie mogli przejść obok tego obojętnie

Grosicki zażądał za dużo? Właściciel Pogoni ujawnia, fani reagują

Kamil Grosicki jest zdecydowanie liderem Pogoni Szczecin. 37-latek może pochwalić się świetnymi statystykami, nie tylko jeśli chodzi o strzelone bramki i asysty, a do tego nie można mieć żadnego zarzutu do jego formy fizycznej – to oczywiście wynika jedno z drugiego, bo skrzydłowy nie może raczej pozwolić sobie na pofolgowanie. Niestety, między Grosickim a Pogonią nastąpił właśnie wielki zgrzyt, a tyczy się to przedłużenia kontraktu, który wygasa 37-latkowi już latem przyszłego roku. Zdaniem Alexa Haditaghiego Kamil Grosicki poprosił o sporą podwyżkę i przedłużenie kontraktu aż do 2028 roku (będzie miał wówczas 40 lat).

Właściciel Pogoni Szczecin bardzo niespodziewanie jednak odniósł się do sprawy, ponieważ przeniósł ją niemal w całości na forum publiczne. Nie dość, że ujawnił warunki obecnego kontraktu Kamila Grosickiego, w tym dokładną pensję, to jeszcze ujawnił, jakie żądania Grosicki ma obecnie. Dla wielu kibiców i ekspertów to jest szok, bo w polskiej piłce absolutnie nie ma takiej praktyki, by publicznie strony opowiadały o konkretnych zarobkach. Swoi wpisem na portalu X Haditaghi chciał wyrazić zażenowanie wygórowanymi – jego zdaniem – żądaniami Grosickiego, ale też właściciel Pogoni wskazuje, że to... otoczenie Grosickiego przeniósł negocjacje do sfery publicznej. – Nie podoba mi się, że Kamil, jego agenci, przyjaciele i osoby z jego otoczenia negocjują na forum publicznym. Nie podoba mi się ujawnianie prywatnych rozmów i spotkań. Kropka. Kamil podpisał swój obecny kontrakt prawie 2,5 roku temu, w wieku 34 lat, zarabiając 160 000 PLN miesięcznie. Dzisiaj jest znacznie starszy (37 lat), a pod koniec obecnego kontraktu będzie miał 38 lat. Domaga się nowej dwuletniej umowy (łącznie 2,5 roku), która pozwoli mu grać do 40. roku życia, z dużym wzrostem wynagrodzenia do 250 000 PLN miesięcznie oraz premią za podpisanie kontraktu w wysokości 2 000 000 PLN. To daje około 8 000 000 PLN w ciągu dwóch lat. Nie podpiszę takiej umowy – podkreślił Haditaghi.

Szef szczecińskiego klubu zdradził też, że zaoferował Grosickiemu takie same warunki finansowe na kolejny rok (łącznie półtora roku licząc od zimy) z możliwością przedłużenia o kolejny rok w przypadku rozegrania określonej liczby meczów i minut. Póki co nie wiadomo, jaka będzie reakcja zawodnika na całe zamieszanie, ale widać już za to reakcję kibiców. Ci, choć w dużej mierze zaskoczeni zachowaniem Haditaghiego, raczej nie są zadowoleni z żądań piłkarza. „Jeśli liczby są prawdziwe to żądania Kamila Grosickiego są po prostu obrzydliwe w stosunku do "swojego" klubu”, „Szczerze mówiąc jeżeli wszystkie podane liczby są prawdziwe, to uważam że został mu zaoferowany uczciwy kontrakt”, „Jemu się we łbie popi*****ło”, „Gra o chore pieniądze jak na dziada i chore jak na standardy Ekstraklasy ”, „jak dla mnie to absurd,że w tym wieku u nas można oczekiwać tak wysokiego kontraktu w tym wieku to zazwyczaj schodzą z pensji a nie ją podnoszą i to o tyle” - czytamy w komentarzach.

